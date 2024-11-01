Javier Ruiz tras la amenaza de Vox a RTVE con despidos fulminantes: "¿Le molesta a Vox lo que está haciendo el servicio público o el dinero que están perdiendo sus cómplices privados?"

"Las amenazas que estamos recibiendo, porque esto no se puede calificar de otra manera, ¿tienen que ver con TVE o con los datos de audiencia de TVE? ¿Qué le molesta a Vox? ¿Le molesta la televisión pública o el peso de la televisión pública? ¿Le molesta a Vox lo que está haciendo el servicio público o el dinero que están perdiendo sus cómplices privados?"
| etiquetas: javier ruiz , vox , despidos , tve
Es que esta gente ve los millones que se mueven y se ponen a babear de imaginarse pillar un buen cacho.
Que si, que todos los gobiernos lo han hecho, que si, que Urdazi también...pero se limitaba a los informativos.
Donde está ahora la champions? el mundial de futbol? las series? todo reemplazado por propaganda disfrazada de entretenimiento
No solo les debería molestar a los de VOX, tele PSOE no tiene piedad con ningún rival y tarde o temprano irá a comerse a la "izquierda real"
Al tiempo