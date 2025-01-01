edición general
6 meneos
15 clics
Javi Rey, autor de cómics: "En algunas situaciones familiares, la cultura puede salvar vidas"

Javi Rey, autor de cómics: "En algunas situaciones familiares, la cultura puede salvar vidas"

Ha publicado uno de los mejores cómics del año, 'Le llamábamos Bebeto', un emotivo relato sobre los veranos de los niños del extrarradio.

| etiquetas: javi rey , cómics , cultura , le llamábamos bebeto
5 1 0 K 61 cultura
sin comentarios
5 1 0 K 61 cultura

menéame