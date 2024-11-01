Japón: Se le quema el food truck y conduce en llamas hasta la estación de bomberos [ENG]  

El propietario de un camión de boniatos asados condujo su camión ardiendo hacia una estación de bomberos para pedir ayuda después de que el vehículo estallara en llamas. El camión se incendió en la ciudad de Kumamoto y fue grabado por los vecinos mientras bajaba a toda velocidad por las calles. El conductor, un hombre de unos 70 años, salió ileso y los bomberos lograron extinguir el fuego, dejando el camión reducido a un amasijo de hierros humeantes en mitad de la calle.