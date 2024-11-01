edición general
5 meneos
76 clics
Japón: Se le quema el food truck y conduce en llamas hasta la estación de bomberos [ENG]

Japón: Se le quema el food truck y conduce en llamas hasta la estación de bomberos [ENG]  

El propietario de un camión de boniatos asados condujo su camión ardiendo hacia una estación de bomberos para pedir ayuda después de que el vehículo estallara en llamas. El camión se incendió en la ciudad de Kumamoto y fue grabado por los vecinos mientras bajaba a toda velocidad por las calles. El conductor, un hombre de unos 70 años, salió ileso y los bomberos lograron extinguir el fuego, dejando el camión reducido a un amasijo de hierros humeantes en mitad de la calle.

| etiquetas: japón , kumamoto , food truck , bomberos
4 1 0 K 72 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 72 actualidad
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Me da que lo que consiguió en realidad fue avivar el fuego.
0 K 19
Kantinero #6 Kantinero
A un tío capaz de conducir un camión de boniatos asados, todo lo que le pase es poco....
0 K 13
#4 wendigo
Es otro nivel de civismo, aquí hubieran llamado a los bomberos. Allí se te quema algo y se lo llevas tu, para no importunarlos.

Saludos
0 K 10
Tx4 #5 Tx4 *
#4 O una falta de confianza tremenda que lleguen a tiempo. :troll:
0 K 10
DarthMatter #3 DarthMatter *
A priori, suena superlógico.
- Si quieres tartas, vas a la pastelería.
- Si quieres tornillos, vas a la ferretería.
- Si quieres apagar un fuego, vas al apagafuegos.
0 K 7

menéame