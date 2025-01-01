Japón está muriendo (Literalmente) [ENG]  

El declive demográfico en Japón no es ningún secreto, pero la tendencia de no tener hijos se está extendiendo por todo el mundo. En este episodio exploramos las razones por las que esto está sucediendo, las consecuencias y las posibles soluciones.
| etiquetas: japón , muriendo , coste , vida , síntoma , mundial , global
Allí se mueren de viejos, no es por enfermedades o guerra. Algún dia cambiará la tendencia.
Los únicos que lloran son los ENFERMOS codiciosos que disfrutan humillando a sus empleados porque total, afuera en la fría calle hay fila larga de gente que suplica por un trabajo. Menos gente, menos fila, ya no se puede humillar y eso les duele a esos CEOs pervertidos.