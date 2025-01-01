edición general
Japón está muriendo (Literalmente) [ENG]  

El declive demográfico en Japón no es ningún secreto, pero la tendencia de no tener hijos se está extendiendo por todo el mundo. En este episodio exploramos las razones por las que esto está sucediendo, las consecuencias y las posibles soluciones.

#2 Tronchador. *
No hay que poner soluciones, hay que dejar la población decrecer. No hay sitio en el planeta para tanto homo sapiens. El principal problema del decrecimiento es el capitalismo, que son antagónicos.
ubiquae #4 ubiquae
#2 mmmm, hay ciertas cuestiones que dependen de la pirámide de población. No es tan sencillo como pausar la demografía y todo se arregla.
Narmer #6 Narmer
#4 En realidad hay que ir pensando en un cambio de modelo. La IA y los robots pueden ser esa mano de obra que faltará. En ese contexto es necesario poner límites a la riqueza y hacer una verdadera redistribución de la misma. Es la única manera viable de que no acabemos autodestruyéndonos.
ubiquae #11 ubiquae
#6 eso me parece más lógico. El contrato social está roto ahora mismo, aunque todavía no lo sabemos. O cambia el modelo por lo civil o cambia por lo criminal.
#12 Nobodyatall
#2 Lo que decrece es la poblacion del primer mundo. En Africa por ejemplo se preve que lleguen a los 4000 millones este siglo
#3 javic
Hay demasiada densidad de población en Japón y demasiados humanos en el planeta.

Allí se mueren de viejos, no es por enfermedades o guerra. Algún dia cambiará la tendencia.
#10 moxid
mejor morir que corromperse
Yuiop #5 Yuiop
Van por el buen camino.
manzitor #1 manzitor
Y tampoco tienen personas de origen extranjero que reemplacen a los autóctonos
gordolaya #7 gordolaya
#1 Ellos optan por los robots, nosotros por la inmigración...
#8 j-light
Mucho comentario diciendo que sobra gente. Veo que ha calado el mensaje en el que siempre sobran "los otros".
#9 CrudaVerdad
Es un.mito, una estafa que venden varios economistas sobre el apocalipsis demográfico. Que baje la población es una bendición porque se requieren menos recursos y se da la oportunidad de que se repongan.

Los únicos que lloran son los ENFERMOS codiciosos que disfrutan humillando a sus empleados porque total, afuera en la fría calle hay fila larga de gente que suplica por un trabajo. Menos gente, menos fila, ya no se puede humillar y eso les duele a esos CEOs pervertidos.
