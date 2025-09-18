edición general
Japón asegura haber creado un material que reemplaza al petróleo en la producción de plástico

Aunque el material se conocía en el ámbito teórico, su fabricación a gran escala resultaba imposible. Los investigadores nipones han logrado superar ese obstáculo. El ácido piridindicarboxílico (PDCA) se obtiene a través de un proceso con bacterias y enzimas que mejora la eficiencia y reduce los residuos tóxicos. A diferencia de un polímero convencional, el PDCA actúa como un ingrediente biodegradable destinado a reemplazar monómeros derivados del petróleo en la producción de PET

Antipalancas21
Buen invento, ya veremos si sale adelante, hay muchos intereses creados con el petroleo y el plástico.
Dav3n
#1 Chorradas, lo relevante es el coste y ya te adelanto que muy probablemente este proceso no pueda competir con el petróleo.

Es más, si sale en el Chorridencial o en Xapaca puedes darlo por seguro.
