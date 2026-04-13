James Rodríguez también gana a Hacienda y la Audiencia Nacional obliga a que le devuelva más de tres millones de euros

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional da la razón al ex jugador del Real Madrid James Rodríguez y ordena que Hacienda le devuelva más de tres millones de euros. El futbolista colombiano, que ahora milita en el Minessota United F.C. de Estados Unidos, fue sancionado por la Agencia Tributaria, que le acusó de evadir impuestos a lo largo del ejercicio 2014, año en el que fichó por el club madrileño procedente del Mónaco.