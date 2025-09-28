edición general
Jaime Palomera, experto inmobiliario: "Esta burbuja no es la de 2008, los ricos compran y los trabajadores pagan más"

Esto provoca un círculo vicioso en el que "los que más ganan son los ricos: los mismos que cobran los intereses de la hipoteca".

Macnulti_reencarnado
En breve, cuando el perro construya las cientos de miles de viviendas publicas prometidas, los ricos se van a quedar con las ganas.
Elektr0
#1 No esperaría nada de los políticos, que al final forman parte de los beneficiados por las subidas del precio de la vivienda. El precio bajará cuando se produzca alguna crisis económica y en principio no hay una a la vista aunque puede darse un cisne negro en cualquier momento.
EISev
#1 suerte que la ley mordaza nos protegerá de sus rabietas
tromperri
#1 la vivienda es competencia autonómica.
tromperri
#10 si y aun así intenta actuar.
¿Lo saben las autonomías gobernadas por el PP?
¿Hacen algo?
omega7767
hace falta de una vez una limitación al numero de propiedades que se pueden poseer y eliminar los propietarios que no sean personas físicas

Aún veia el otro día un video de un experto de como amasó muchas propiedades haciendo triquiñuelas con las hipotecas y se burlaba de los que compraban piso sin usar una empresa
Macnulti_reencarnado
#2 sigues sin entender nada. Esto no va de prohibiciones o limitaciones. Esto va de escasez, o más bien, de exceso de demanda.
omega7767
#6 creo que tienes que releer por lo menos el título .... :-D

Los ricos compran.......construyes mas vivienda...sabes lo que pasa .... que los ricos la compran. ....si es que no te enteras de nada
Macnulti_reencarnado
#8 los ricos compran vivienda pública. Si es que hay que quereros....
PerritaPiloto
En 2008 no había crédito para nadie
