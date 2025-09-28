·
6
meneos
50
clics
Jaime Palomera, experto inmobiliario: "Esta burbuja no es la de 2008, los ricos compran y los trabajadores pagan más"
Esto provoca un círculo vicioso en el que "los que más ganan son los ricos: los mismos que cobran los intereses de la hipoteca".
|
etiquetas
:
ricos
,
trabajadores
,
viviendas
5
1
0
K
70
actualidad
11 comentarios
relacionadas
#1
Macnulti_reencarnado
En breve, cuando el perro construya las cientos de miles de viviendas publicas prometidas, los ricos se van a quedar con las ganas.
1
K
21
#4
Elektr0
#1
No esperaría nada de los políticos, que al final forman parte de los beneficiados por las subidas del precio de la vivienda. El precio bajará cuando se produzca alguna crisis económica y en principio no hay una a la vista aunque puede darse un cisne negro en cualquier momento.
0
K
9
#5
EISev
#1
suerte que la ley mordaza nos protegerá de sus rabietas
1
K
21
#7
tromperri
#1
la vivienda es competencia autonómica.
0
K
9
#10
Macnulti_reencarnado
#7
lo sabe el perro?
www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/paginas/2023/181223-sanche
0
K
9
#11
tromperri
#10
si y aun así intenta actuar.
¿Lo saben las autonomías gobernadas por el PP?
¿Hacen algo?
0
K
9
#2
omega7767
hace falta de una vez una limitación al numero de propiedades que se pueden poseer y eliminar los propietarios que no sean personas físicas
Aún veia el otro día un video de un experto de como amasó muchas propiedades haciendo triquiñuelas con las hipotecas y se burlaba de los que compraban piso sin usar una empresa
1
K
21
#6
Macnulti_reencarnado
#2
sigues sin entender nada. Esto no va de prohibiciones o limitaciones. Esto va de escasez, o más bien, de exceso de demanda.
0
K
9
#8
omega7767
#6
creo que tienes que releer por lo menos el título ....
Los ricos compran.......construyes mas vivienda...sabes lo que pasa .... que los ricos la compran. ....si es que no te enteras de nada
0
K
11
#9
Macnulti_reencarnado
#8
los ricos compran vivienda pública. Si es que hay que quereros....
0
K
9
#3
PerritaPiloto
En 2008 no había crédito para nadie
0
K
9
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
