Jackson Irvine, capitán de Australia, sobre FIFA: "Se burlan de su propia política de Derechos Humanos"

El detonante de estas declaraciones fue la decisión de la FIFA de otorgar su Premio de la Paz inaugural a Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026 celebrado en diciembre. El jugador ya fue una figura clave en la protesta de la selección australiana contra el historial de derechos humanos de Qatar 2022. En aquel entonces, la FIFA bloqueó el uso de brazaletes arcoíris, una decisión que Irvine recuerda como un precedente de la falta de libertad de expresión para los futbolistas.