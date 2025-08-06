edición general
J.K. Rowling llama al boicot contra M&S por permitir a empleados trans atender a menores en zonas de lencería

Rowling reaccionó con contundencia en su cuenta de X: «Es hora de que las mujeres voten con la cartera. Si tiendas como M&S siguen ignorando el fallo del Supremo sobre espacios sólo para mujeres, priorizando los deseos de hombres que quieren desnudarse cerca o ayudar a probar sujetadores a niñas adolescentes, un boicot es lo apropiado».

Pertinax #1 Pertinax
Lo de esta mujer es ya fijación.
7 K 71
jonolulu #3 jonolulu
#1 Yo creo que tiene algo reprimido y le gustaría tener rabo o algo, porque si no no se entiende
5 K 56
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #10 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#3 Simplemente es mala, como todas las terfs que dicen defender a las mujeres y su argumentario no se distingue una coma del manual de feminidad del tercer reich o de la seccion femenina de falange.
5 K 62
jonolulu #12 jonolulu
#8 Yo lo único que veo documentado es una animadversión galopante de esta señora. Hemeroteca hay para aburrir
2 K 27
bronco1890 #13 bronco1890
Es que hay un fallo de la corte suprema de UK que declara ciertas zonas sensibles como exclusivas para las mujeres biológicas. www.bbc.com/news/live/cvgq9ejql39t Lo que pide Rowling es que se aplique x.com/jk_rowling/status/1952498789824033247
Yo puedo entender que haya mujeres que se puedan sentir incómodas en determinadas situaciones y no creo que por eso sea porque son nazis.
1 K 25
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#8 " Y muy documentado, además"
En los canales de Telegram por los que te mueves, quizas
En el inframundo, vamos
2 K 24
volandero #7 volandero
Ya sabemos que eres un trozo de mierda con ojos, Joanne, no te esfuerces en seguir demostrándolo.
1 K 22
rogerius #6 rogerius *
No pienso leer ninguno de sus libros. >:-(
0 K 20
Supercinexin #4 Supercinexin
Vuelve a tener razón. Y mi apoyo, claro.
4 K 18
jonolulu #5 jonolulu
#4 Tendría lógica, que no razón, si pidiera que las lesbianas tampoco pudieran atender en la zona de lencería
3 K 36
Supercinexin #8 Supercinexin
#5 Nada que ver y eso además sería homofobia, como decirle a los homosexuales que no pueden ducharse en el gimnasio en el mismo sitio que yo, que también tengo rabo: discriminación.

Esto es un tema completamente diferente. Y muy documentado, además. Ésta señora no habla por hablar. Pero claro, vende más el odio y el sensacionalismo y los linchamientos gratis por causas "justas".
3 K 12
#9 Toponotomalasuerte
#4 no se llama razón. Se llama obsesión. Y mirada sucia.
4 K 46
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
Que pesada, pero si esta lleva más plástico encima que los trasn de los que tanto se queja. Que deje a la gente en paz y se preocupe de su puta vida, que a pesar del dinero que tiene, debe ser bastante miserable por lo que se ve.
0 K 12
#15 Luiskelele
Cuantos trans puede haber (en todo el planeta) trabajando en secciones de lencería? Qué sección de lencería visita esta señora que le prueban los dependientes las prendas a las clientas?
0 K 10
#16 Ethereum
hostias! El Cinexin y PedirAlMetro discutiendo, duelo de cuñaos en la cumbre xD xD xD
0 K 9
#2 Eukherio
Suerte que realmente nunca estuvo en contra de los trans.
0 K 8

