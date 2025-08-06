J.K. Rowling llama al boicot contra M&S por permitir a empleados trans atender a menores en zonas de lencería

Rowling reaccionó con contundencia en su cuenta de X: «Es hora de que las mujeres voten con la cartera. Si tiendas como M&S siguen ignorando el fallo del Supremo sobre espacios sólo para mujeres, priorizando los deseos de hombres que quieren desnudarse cerca o ayudar a probar sujetadores a niñas adolescentes, un boicot es lo apropiado».
Yo puedo entender que haya mujeres que se puedan sentir incómodas en determinadas situaciones y no creo que por eso sea porque son nazis.
En los canales de Telegram por los que te mueves, quizas
En el inframundo, vamos
Esto es un tema completamente diferente. Y muy documentado, además. Ésta señora no habla por hablar. Pero claro, vende más el odio y el sensacionalismo y los linchamientos gratis por causas "justas".