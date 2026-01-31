Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

No hay mapa que ilustre mejor la ruptura actual de la izquierda que Aragón. El próximo domingo 8 de febrero, la izquierda a la izquierda del PSOE llega completamente dividida a las urnas en la comunidad, pese a que allí esto no es novedad. La autonomía que en la actualidad preside el popular Jorge Azcón presenta hasta tres candidaturas en ese espacio: la de la Chunta Aragonesista (CHA), la de Izquierda Unida–Movimiento Sumar y la de Podemos–Alianza Verde.