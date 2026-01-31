edición general
Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

No hay mapa que ilustre mejor la ruptura actual de la izquierda que Aragón. El próximo domingo 8 de febrero, la izquierda a la izquierda del PSOE llega completamente dividida a las urnas en la comunidad, pese a que allí esto no es novedad. La autonomía que en la actualidad preside el popular Jorge Azcón presenta hasta tres candidaturas en ese espacio: la de la Chunta Aragonesista (CHA), la de Izquierda Unida–Movimiento Sumar y la de Podemos–Alianza Verde.

4 comentarios
tul #3 tul
claro hombre, que el psoe este lleno de fachas hasta la bandera y que no cumplan jamas las promesas que hacen en campaña es culpa de podemos y la ultraizquierda
0 K 11
Jaime131 #1 Jaime131
La única solución es crear más partidos de izquierdas.
0 K 10
josde #2 josde
#1 La hostia que se van a dar va a ser tan sonada como en las elecciones de Castilla y León, que van por el mismo camino.
0 K 16
#4 alhambre
La izquierda a la izquierda del PSOE es simplemente la izquierda, ¿no?
Si seguimos redefiniendo términos, pasa que acabamos llamando libertarios a los capitalistas.
0 K 7

