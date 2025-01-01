edición general
8 meneos
23 clics

La izquierda pierde las elecciones en Bolivia por primera vez en dos décadas y dos candidatos conservadores irán a segunda vuelta

El democristiano Rodrigo Paz y el conservador Jorge Quiroga se disputarán la presidencia tras unos comicios en el que el candidato de izquierda cae al cuarto lugar

| etiquetas: bolivia , elecciones
7 1 0 K 78 politica
9 comentarios
7 1 0 K 78 politica
#3 UserNotFound_164
Donde están las actas?
4 K 54
OCLuis #4 OCLuis *
Con las ganas que tienen los vecinos del norte de poner las garras sobre ese país, veremos cuanto queda dentro de 4 años.
2 K 38
#2 Juanjolo
Se han librado de otra dictadura por los pelos.
1 K 16
Heni #1 Heni
Lo interesante es que el segundo necesita el voto de la izquierda para ganar xD ...me río por no llorar
0 K 13
Graffin #6 Graffin
He oído en la radio que la izquierda estaba promoviendo la abstención, así que entiendo que son normales estos resultados.
1 K 11
shinjikari #7 shinjikari *
#6 Parte de la izquierda. Tienen un cacao tremendo.

Ojo, porque el voto nulo se ha ido al 19%. www.meneame.net/story/morales-celebra-triunfo-voto-nulo-elecciones-bol
2 K 28
Graffin #8 Graffin
#7 Eso, voto nulo, no abstención.
0 K 8
#9 Sammy_Jankis
#7 ¿Alguien me podría aclarar lo de Evo y el voto nulo? ¿No tendría más sentido con el voto en blanco?
0 K 7

menéame