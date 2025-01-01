·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6383
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4851
clics
Pablo Fernández lo intentó
6145
clics
Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska
4251
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
4442
clics
La impresión 3D volumétrica es realmente rápida
más votadas
576
Alberto Núñez Feijóo sugiere que el Gobierno aún no ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero esta herramienta se activó el 13 de agosto
571
Un video recién obtenido muestra un misil israelí que impacta a una niña palestina en Gaza (EN)
325
Cientos de personas exigen en Astorga el nivel 3 y la dimisión de Quiñones: “Que no nos vengan a contar patrañas y mentiras”
307
La Generalitat Valenciana admite que con el cambio fiscal los contribuyentes 'ricos' se ahorrarán 61 millones
379
Multimillonarios estadounidenses crearon un grupo de WhatsApp para "cambiar la narrativa de Israel" [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
23
clics
La izquierda pierde las elecciones en Bolivia por primera vez en dos décadas y dos candidatos conservadores irán a segunda vuelta
El democristiano Rodrigo Paz y el conservador Jorge Quiroga se disputarán la presidencia tras unos comicios en el que el candidato de izquierda cae al cuarto lugar
|
etiquetas
:
bolivia
,
elecciones
7
1
0
K
78
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
78
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
UserNotFound_164
Donde están las actas?
4
K
54
#5
Justiciero_Solitario
*
#3
Ahí,
computo.oep.org.bo
3
K
32
#4
OCLuis
*
Con las ganas que tienen los vecinos del norte de poner las garras sobre ese país, veremos cuanto queda dentro de 4 años.
2
K
38
#2
Juanjolo
Se han librado de otra dictadura por los pelos.
1
K
16
#1
Heni
Lo interesante es que el segundo necesita el voto de la izquierda para ganar
...me río por no llorar
0
K
13
#6
Graffin
He oído en la radio que la izquierda estaba promoviendo la abstención, así que entiendo que son normales estos resultados.
1
K
11
#7
shinjikari
*
#6
Parte de la izquierda. Tienen un cacao tremendo.
Ojo, porque el voto nulo se ha ido al 19%.
www.meneame.net/story/morales-celebra-triunfo-voto-nulo-elecciones-bol
2
K
28
#8
Graffin
#7
Eso, voto nulo, no abstención.
0
K
8
#9
Sammy_Jankis
#7
¿Alguien me podría aclarar lo de Evo y el voto nulo? ¿No tendría más sentido con el voto en blanco?
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ojo, porque el voto nulo se ha ido al 19%. www.meneame.net/story/morales-celebra-triunfo-voto-nulo-elecciones-bol