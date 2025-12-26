IU prevé en enero una nueva propuesta a la izquierda del PSOE que supere a Sumar

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha situado en este próximo mes de enero el inicio de “una nueva propuesta de frente amplio” que partirá del “espacio político actual que soporta parte del Gobierno” de coalición del PSOE y Sumar, que “renueve el contrato social” que tiene con su electorado y “con el espacio de la izquierda alternativa”... El dirigente de IU ha apostillado que el nuevo frente amplio al que ha aludido “no sabemos si se va a llamar Sumar o no”
IU, Más Madrid, los comunes y Sumar cierran el acuerdo madre para construir una nueva izquierda
Desde hace semanas un "grupo de trabajo" desarrolla este nuevo proyecto electoral. Se presentará en "enero o febrero". Dan el primer paso para reorganizar el espacio progresista
Ah, y aquí no ha llamado nadie a Podemos, así que eso de la "unidad" ya sabemos con quienes y para qué era realmente. Cada uno que saque sus conclusiones.
Y por cierto Maíllo fue de segundo en unas elecciones andaluzas con tal de ceder con anticapitalistas y conseguir unidad.
Ahora si que si
Cagar 2.0
Y si lo hacen más amplio con ERC, Bildu etc y Rufián al frente, mejor