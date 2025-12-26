edición general
7 meneos
11 clics
IU prevé en enero una nueva propuesta a la izquierda del PSOE que supere a Sumar

IU prevé en enero una nueva propuesta a la izquierda del PSOE que supere a Sumar

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha situado en este próximo mes de enero el inicio de “una nueva propuesta de frente amplio” que partirá del “espacio político actual que soporta parte del Gobierno” de coalición del PSOE y Sumar, que “renueve el contrato social” que tiene con su electorado y “con el espacio de la izquierda alternativa”... El dirigente de IU ha apostillado que el nuevo frente amplio al que ha aludido “no sabemos si se va a llamar Sumar o no”

| etiquetas: iu , prevé , enero , nueva , propuesta , izquierda , psoe , supere , sumar
6 1 0 K 70 actualidad
8 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
Harkon #1 Harkon *
El que quiera entender que entienda, esto es de hace 2 días y no la he mandado porque es muro de pago

IU, Más Madrid, los comunes y Sumar cierran el acuerdo madre para construir una nueva izquierda
Desde hace semanas un "grupo de trabajo" desarrolla este nuevo proyecto electoral. Se presentará en "enero o febrero". Dan el primer paso para reorganizar el espacio progresista

www.elconfidencial.com/espana/2025-12-26/iu-mas-madrid-comunes-sumar-a

Ah, y aquí no ha llamado nadie a Podemos, así que eso de la "unidad" ya sabemos con quienes y para qué era realmente. Cada uno que saque sus conclusiones.
4 K 57
jacm #7 jacm
#1 No es cierto que no se ha llamado a Podemos. Me remito al intento de acuerdo en Asturias como ejemplo. Hay una manía de decir que IU margina a Podemos. No es verdad.
Y por cierto Maíllo fue de segundo en unas elecciones andaluzas con tal de ceder con anticapitalistas y conseguir unidad.
1 K 18
tdgwho #3 tdgwho
Se tiene que llamar multiplicar.

Ahora si que si

xD
2 K 38
ctrl_alt_del #5 ctrl_alt_del
#3 A este paso se va a llamar Fumar, en todo caso.
1 K 17
Harkon #4 Harkon *
el dirigente de IU ha apostillado que el nuevo frente amplio al que ha aludido “no sabemos si se va a llamar Sumar o no”

Cagar 2.0
1 K 32
Pertinax #2 Pertinax *
¿Qué necesidad tienen de hablar en neolengua? ¿Parecer intelectuales?
1 K 26
#6 surco *
Bueno, ya que son todos lo suficientemente paquetes como para no poder articular nada, yo haría algo instrumental, una coalicion electoral solo para aprovechar la aritmética y luego cada cual por su lado. Igual sacan entre todos 2 o 3 escaños mas. Eso sí, dejándole clarito al votante que es más honesto.
Y si lo hacen más amplio con ERC, Bildu etc y Rufián al frente, mejor
0 K 11
Doisneau #8 Doisneau
#6 Por mucha parte de razon que le des te tiene en el ignore. Un usuario encantador sin duda :roll:
0 K 14

menéame