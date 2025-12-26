IU prevé en enero una nueva propuesta a la izquierda del PSOE que supere a Sumar

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha situado en este próximo mes de enero el inicio de “una nueva propuesta de frente amplio” que partirá del “espacio político actual que soporta parte del Gobierno” de coalición del PSOE y Sumar, que “renueve el contrato social” que tiene con su electorado y “con el espacio de la izquierda alternativa”... El dirigente de IU ha apostillado que el nuevo frente amplio al que ha aludido “no sabemos si se va a llamar Sumar o no”