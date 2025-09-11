edición general
IU pide explicaciones a la Consejería de Educación por la retirada de una bandera palestina en un instituto de Cádiz

Izquierda Unida (IU) ha registrado en el Parlamento andaluz una iniciativa para exigir explicaciones a la Consejería de Desarrollo Educativo por la retirada de la bandera de Palestina del IES Columela de Cádiz, que llevaba meses expuesta en la fachada del centro. La portavoz parlamentaria de IU, Inma Nieto, ha anunciado que reclamará además la "rectificación inmediata" de la decisión, que la formación considera un "recorte en libertades" y un ataque a uno de los principios de la enseñanza: la educación en valores.

Lamantua #3 Lamantua *
Respuesta : seremos nazis pero sabemos desgobernar. :troll:
Sandilo #2 Sandilo
Y esta es la izquierda que tenemos, la que se ofende por poner la bandera de España en un instituto y a la vez se ofende por quitar la Palestina.

Luego se preguntan que por qué los jóvenes son de derechas.
BastardWolf #4 BastardWolf
#2 cuando ha pasado eso primero que has dicho?
#5 soberao
#2 ¿Cuándo se ha ofendido la izquierda por poner una bandera de España en un instituto?
