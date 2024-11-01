ITER, el reactor de fusión más grande del mundo, ya tiene nueva fecha para demostrar su poder

El itinerario original marcaba 2025 como fecha para los primeros experimentos con plasma. En 2028 debían comenzar las pruebas de baja potencia y en 2035 las de alta potencia con deuterio y tritio. Ahora, ese horizonte se ha desplazado cuatro años: las pruebas con combustibles reales llegarán en 2039, tras ensayos intermedios en 2034 y 2036.