ITER, el reactor de fusión más grande del mundo, ya tiene nueva fecha para demostrar su poder

El itinerario original marcaba 2025 como fecha para los primeros experimentos con plasma. En 2028 debían comenzar las pruebas de baja potencia y en 2035 las de alta potencia con deuterio y tritio. Ahora, ese horizonte se ha desplazado cuatro años: las pruebas con combustibles reales llegarán en 2039, tras ensayos intermedios en 2034 y 2036.

#1 giputxilandes
El clásico retraso de 4 años en la investigación de fusión nuclear que se "celebra" cada 4 años desde hace más de 50 xD xD

(Que conste que estoy muy a favor de la investigación y del ITER, dinero bien invertido. Pero muy en contra de los titulares sensacionalistas sobre ciencia)
silvano.jorge #2 silvano.jorge *
Retraso que se produjo en NOVIEMBRE de 2024 .
www.iter.org/few-lines
Generando noticias como si fueran nuevas de hace casi un año.
Update January 2025: At the 35th Meeting of the ITER Council in November 2024, the ITER Organization presented a new baseline proposal to replace the plan that had been used as a reference since 2016. The new baseline prioritizes a robust start to scientific exploitation with a more complete machine than initially planned, with a divertor, blanket shield

…   » ver todo el comentario
