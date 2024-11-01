edición general
Italia envía un segundo buque de asistencia a la Flotilla, a 4 días de la "zona de alto riesgo"

Italia suma un segundo buque de asistencia a la Flotilla, junto al que ha enviado España, aunque asegura que no hay intención de "desplegar buques militares para declarar la guerra" a Israel, un "país amigo".

#1 Leon_Bocanegra
Hasta Italia manda ayuda a la flotilla. Y mientras los mamarrachos de derechas de meneame echando espuma por la boca cada vez que hay una noticia sobre el tema.
Cehona #2 Cehona
#1 Siempre estan con las pulseritas, que mejor bandera, que la que lleva un buque militar. Son capaces de defender a Israel si son atacados españoles.
ipanies #4 ipanies
#1 Los patriotas españoles defendiendo a los que amenazan a España y los españoles, ya sean israelíes, estadounidenses o de donde sea, siempre contra España... Son una versión bugeada de patriotas, pero a ver quién se lo hace entender. Luego se dan paradojas como que adelantan al fascio italiano por la derecha. xD
#5 NO86
#1 En Italia acaban de tener una huelga general, puertos bloqueados y disturbios violentos por lo del genocidio palestino.
Mandan un buque de guerra para lavarse la cara mientras siguen bloqueando medidas contra Israel en el parlamento de la UE.
#6 Leon_Bocanegra
#5 y aún así son mejores que la derecha española.
LázaroCodesal #7 LázaroCodesal
#1 Ojo que los barcos son para recoger a los tripulantes ((vivos o muertos) cuando Israel los hunda. No es coña.
#8 Leon_Bocanegra
#7 para lo que sean, ya es algo más que simplemente ponerse a insultar a los de la flotilla.
#3 lestat
Son cobardes, sin más.
Si hubiera un problema gordo, serían los primeros en largarse de España, igual que pasó en la Pandemía, fueron los primeros en largarse de las capitales a sus segundas viviendas como alma que lleva el diablo.

Pues lo mismo, en caso de guerra, van a desaparecer todos los que ahora se dan golpes en el pecho.
