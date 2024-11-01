Istat Italia: El desempleo en julio cae al 6%, el nivel más bajo desde 2007 (ITA)

La tasa de desempleo descendió al 6,0% en julio (-0,3 puntos porcentuales respecto a junio), su nivel más bajo desde junio de 2007. La tasa de desempleo juvenil se redujo al 18,7% (-1,4 puntos porcentuales). El ISTAT (Instituto Nacional de Estadística de Italia) informó al respecto, destacando que el número de desempleados disminuyó en 74.000 en julio, una disminución que afectó a ambos sexos y se extendió a todos los grupos de edad. Hay 1.532.000 desempleados.
| etiquetas: desempleo , italia , paro , estadistica , istat