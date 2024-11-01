edición general
Israel ya se ha anexionado Cisjordania

Israel propone anexionar Cisjordania en respuesta al reconocimiento del Estado palestino, aunque en la práctica esto ya ha ocurrido.

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Su codicia sólo es comparable a su cobardía.
#2 sliana
Aprovechando que el Pisuerga nosequé
