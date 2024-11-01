¿Por qué Israel sí y Rusia no? El deporte se pone de perfil ante la ofensiva israelí en Gaza

Deportistas y clubes israelíes participan en todas las competiciones internacionales pese a los llamamientos al boicot por su acción contra el pueblo palestino. "Están comprometidos con el espíritu olímpico", dice el COI. "Con Rusia hubo una reacción política casi histérica y con Israel, no", expresa la UEFA.
Sin tener previamente sanciones políticas y económicas de los gobiernos occidentales es imposible que las federaciones deportivas actúen de motu propio.