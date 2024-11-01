·
19
meneos
38
clics
Israel reta a España y Francia a albergar "en sus propios territorios" el Estado palestino
Saar cuestiona "quién saldrá perdiendo" con el embargo de armas y dice que Israel "no necesita a España" para protegerse
|
etiquetas
:
israel
,
españa
,
francia
,
estado palestino
,
territorio
17
2
0
K
134
actualidad
26 comentarios
#2
Torrezzno
El clásico si tanto te gustan porque no los metes en tu casa
14
K
166
#5
kaos_subversivo
#2
los ocupas que le dicen al vecino que le haga hueco en casa al propietario
1
K
23
#17
Hombre_de_Estado
*
#2
Lo siento, pero no. Son cosas totalmente distintas.
Lo de "porque no los metes en tu casa" se suele decir de inmigrantes. Independientemente de lo que pienses de esa frase, se aplica a gente de otros lugares, no originarios de aquí. La frase en sí te puede parecer miserable o lo que quieras, lo entiendo, pero se aplica a gente de fuera.
Los palestinos, en cambio, están siendo expulsados de sus propias tierras, en las que han vivido sus antecesores durante siglos (no ellos solos, claro, también había allí juidios, cristianos y otras minorías).
Así que no son comparables. Casi que podrías dar a entender (obvio que no es tú intención) que los palestinos están en tierra ajena en Palestina.
1
K
26
#8
Ze7eN
El Estado Palestino ya está dónde debe estar, los que sobran son ellos, pero son tan hijos de la gran puta que les cuesta de entender.
¿Por qué no cogen y se van ellos a EEUU?
4
K
55
#3
ombresaco
Seguro que alguien dijo algo parecido en 1948, respecto al estado judío
4
K
53
#10
Torrezzno
#3
imagínate si los hubiesen metido en la Sagra o en el desierto de Tabernas
0
K
13
#14
ombresaco
*
#10
nadie merece eso, bolo!
0
K
11
#1
Ka0
*
Por mi Ok, el estado palestino son los palestinos y el territorio de Palestina.
Además están reconociendo la existencia del Estado Palestino.
4
K
42
#15
Barriales
*
#1
es al revés. Israel no existía y se lo impusieron a la Palestinos.
Que no tergiversen la historia los asesinos.
2
K
16
#4
fareway
El genocida solo quiere que le dejen seguir matando en paz, no pide más.
2
K
34
#12
oceanon3d
No hdp, los palestinos en su casa ... Sois vosotros, pedazo de escoria, los que habéis entrado en sus hogares para matarlos y robarles.
3
K
33
#13
Khadgar
Pues para no necesitarnos mucho ladran.
2
K
27
#21
La_patata_española
- Oiga, deje de expulsar a los Palestinos de sus tierras.
- Si tanto te gustan, los voy a expulsar a tu país.
La típica genocida-subnormalidad de respuesta que, no solo no sigue la conversación (porque está más pendiente de manipular que de razonar), sino que encima le da la razón.
1
K
20
#11
aupaatu
*
Ya tenemos en España los refugiados de sus guerras y a los Sefardíes semitas judíos, con doble nacionalidad desde 2014
Tenemos el cupo cubierto.
1
K
18
#18
Kuruñes3.0
Y por qué debiésemos hacer tal cosa, si sus casas no las hemos robado nosotros, jodío?
1
K
17
#20
Catavenenos
Abogo firmemente por la solución de los 2 estados: Alemania del Este e Israelandia del Oeste
1
K
16
#23
jorgeesc
#20
la mitad a Alemania (y fuera de la UE) y la otra a EEUU. Verás los juasjuas.
1
K
22
#9
JackNorte
Genocidas marcando agenda
1
K
14
#7
perrico
Lo s palestinos ya tienen una tierra.
Nosotros podríamos acoger a los que hayan salido de España hacia Israel.
1
K
14
#16
Milmariposas
Salvando las distancias me ha recordado a esto:
www.youtube.com/watch?v=72zIMf3kJkE
0
K
13
#6
Cuñado
La dejó botando la rata sionazi
1
K
13
#19
SeñorPresunciones
*
Señor Don Mr. Capullo, si dejáis de ocupar el Estado Palestino entonces serían los propios palestinos quién se harían cargo de ellos mismos en su propio Estado.
Los ultras sionistas tienen el cerebro podrido de tanta violencia.
0
K
12
#25
Heni
Buena falacia, en todo caso que pidan a España o a Francia acoger a Israel, los palestinos por qué se van tener que ir de su tierra, los invasores son los isrealíes que con la escusa de su genocidio por los nazis pueden hacer lo que quieran
0
K
12
#22
jorgeesc
O sea que sí eran territorios ocupados...
0
K
10
#24
Bhuvaya
Ven aquí saar, que me voy a cagar en toa tu estampa.
0
K
6
#26
Blackat
Que subiditos estan los holocaustistas....
0
K
6
