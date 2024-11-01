El Israel Premier Tech está a punto de desaparecer: sin bicicletas ni patrocinador en el nombre

Si hace unos días fue Factor, la marca de bicicletas, el que pedía un cambio de nombre, ahora es Premier Tech, el principal patrocinador del equipo y cuyo nombre aparece junto a Israel, quién pide también otra denominación para seguir financiando al conjunto ciclista. Cada vez son más las marcas que desean desligarse de una estructura creada ex profeso para blanquear la imagen exterior del Estado israelí. El Israel-Premier Tech está considerado por Amnistía Internacional uno de los ejemplos más flagrantes de sportswashing en el pelotón.