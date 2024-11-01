edición general
El Israel Premier Tech está a punto de desaparecer: sin bicicletas ni patrocinador en el nombre

Si hace unos días fue Factor, la marca de bicicletas, el que pedía un cambio de nombre, ahora es Premier Tech, el principal patrocinador del equipo y cuyo nombre aparece junto a Israel, quién pide también otra denominación para seguir financiando al conjunto ciclista. Cada vez son más las marcas que desean desligarse de una estructura creada ex profeso para blanquear la imagen exterior del Estado israelí. El Israel-Premier Tech está considerado por Amnistía Internacional uno de los ejemplos más flagrantes de sportswashing en el pelotón.

Fedorito #5 Fedorito
Para que luego digan que las protestas no sirven de nada.
4
Tito_Keith #1 Tito_Keith
Mira que al final si que eran de los malos... no se podía saber!
2
Skiner #7 Skiner *
#1 No es que sean malos, es un equipo ciclista comercial lo que no puede ser es que lleve el nombre de un país que esta cometiendo atrocidades. Yo prohibiría que se mezclen nombres de paises con marcas comerciales. Es absurdo.
1
Tito_Keith #10 Tito_Keith
#7 "estructura creada ex profeso para blanquear la imagen exterior del Estado israelí"
0
Skiner #12 Skiner
#10 Si de salida hubiera estado prohibido que se mezclen nombres de paises con marcas comerciales.
NO podría haber pasado. Unos Linces los de la UCI.
0
#11 Lusco2
#7 Fue el mejor logro de Hitler, juegos Olímpicos de Berlín 1936, bandera, himno y exaltación nacional porque un señor consiga una marca que se merece solo él y su equipo, amateur nada y escaparate de las naciones, fascismo puro!
0
Skiner #13 Skiner *
#11 El primero que hizo eso fue Mussolini en 1934 que gano la "SELECCIÓN NACIONAL iTALIANA" el mundial todos vestidos de negro y haciendo el saludo fascista. Hitler uso el deporte "LA SELECCIÓN NACIONAL ALEMANA" en los JJOO en 1936 no es lo mismo que lo que hizo FRANCO con el Real Madrid para limpiar la imagen de España en el exterior con un club de fútbol y también con la primera Eurocopa ganada por la SELECCIÓN NACIONAL ESPAÑOLA a Rusia. Luego vendría Videla en Argentina…   » ver todo el comentario
0
Skiner #14 Skiner
#11 A Hitler le salió bastante mal porque llegó ese negro de EEUU Jessie Owens y les dió un repaso a los blancos arios que los dejó en evidencia. :troll:
0
Cantro #3 Cantro
Los de premier tech también son kale borroka de esa
1
Dragstat #9 Dragstat
Es que a ver quien es el listo que asocia su nombre a este equipo, por muy potente que sea tu marca. Que se lo pregunten a Elon. Tiene que ser alguien como el de ahora, que no venda nada realmente.
0
reivaj01 #4 reivaj01
No creo que carecer de bicicletas sea un impedimento insalvable para un equipo ciclista.
0
#6 rosterio
#4 ¡Que den conciertos! (Que algún fondo israelí también les puede ayudar)
1
reithor #2 reithor
Pues se ha quedado buena mañana.
0
#8 maestrodenada
Pero la gente que se la jugo y protesto en contra no servían dr nada , anda y que os jodan a todos los demas, protestar sirve y es el único camino y encima de manera pacífica ole los cojones de todos los que salieron a protestar.
Si alguno me lee , ole por él, enhorabuena y gracias, mas gente comprometida hacia falta.
Ojalá prenda la mecha y nos demos cuenta que somos pobres pero somos mas y somos los qje les hacemos ricos.
0

