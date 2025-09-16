edición general
371 meneos
381 clics
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza

Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza

Israel destinó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el genocidio de la Franja de Gaza y la situación de hambre de la población en el enclave asediado por la guerra. Una investigación conjunta de Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés), concluye que las publicaciones difundidas por cuentas oficiales del Gobierno israelí forman parte de una estrategia de publicidad gubernamental planificada. Consiste en el uso de redes sociales, influencers

| etiquetas: israel , millones , google , hambre , gaza
160 211 0 K 449 actualidad
43 comentarios
160 211 0 K 449 actualidad
Comentarios destacados:          
#4 Mandri20
Google ya se ha convertido en un agujero negro de nepotismo y manipulación. Vendidos al mejor postor, espiando a los usuarios de sus plataformas, cediendo datos a corporaciones infames, saboteando proyectos opensource y de software libre, etc.

Basura de Google.
34 K 321
Pablosky #10 Pablosky *
#4 pues si, a su lado los de Apple parecen hasta majos…
0 K 12
Khadgar #39 Khadgar
#10 Al menos Apple está ahí, en su esquina, en su parquecito privado donde sus usuarios juegan con sus dispositivos. Si quieres puedes ignorarlos tranquilamente, no como Google, que sitio web que visitas, sitio web dónde te intentan hacer una colonoscopia digital con sus cookies.
1 K 19
LeDYoM #41 LeDYoM
#10 Te has venido muy arriba, ahi :troll:
0 K 10
Supercinexin #15 Supercinexin
#4 Google siempre fue eso y sus dueños no son diferentes a Peter Thiel y similares de pensamiento, palabra, obra y omisión.

Pero el logo tenía colorines, y se dice que tenían toboganes en las oficinas. O sea todo guay, una empresa maravillosa y superprogresista, o algo.
2 K 38
#29 soberao
#15 En su día Google fue un cambio radical. De buscadores llenos de enlaces y publicidad a una web con solo una barra de búsqueda y dos botones. Lo mismo con gmail, que llegó a tener acceso Imap, chat con el protoxolo Jabber y un filtro decente anti-spam. Nada de eso existe ahora, quizas la web de búsqueda pero luego los resultados están llenos de publicidad y mierda de diversa procedencia.
1 K 30
Khadgar #40 Khadgar
#29 GMail sigue teniendo acceso POP3 e IMAP.
0 K 16
Tumbadito #21 Tumbadito
#4 Habrá que esperar la reacción de los usuarios contra Google ¿No?
0 K 10
Arkhan #33 Arkhan
#21 Si, debería haberla pero luego nos encontramos sin alternativas de no poder usar nada que se enchufe y que tenga una pantalla.

Si que estaría bien dejar de consumir de sus servicios de pago para al menos aguantarte con el gratuito, pero al final a nivel usuario es calderilla.
0 K 11
#27 soberao
#4 Que barato se vende Google, da la impresión que lo habrían hecho incluso sin dinero de por medio para contentar al genocida invasor.
0 K 14
Luca7 #30 Luca7
#4 ya se convertido? Ahora os dais cuenta?
Esto lleva pasando muuuuchos años. Desde su nacimiento.
0 K 7
#38 manuelnw
#4 A ver, tampoco hay que sorprenderse:

Google co-founder Sergey Brin called the U.N. “transparently antisemitic” in an internal forum for employees.
www.facebook.com/washingtonpost/posts/google-co-founder-sergey-brin-ca

Sergey Brin: Using ‘genocide’ term for Gaza is ‘deeply offensive’ to Jews who have faced ‘actual genocides’
jewishinsider.com/2025/07/sergey-brin-google-u-n-genocide-jews-israel-
0 K 14
mono #1 mono *
Eurovision documenta este acto vomitivo y criminal al mismo tiempo que Eurovision no encuentra motivos para vetar al país de su rancio concurso musical
33 K 310
Ovlak #2 Ovlak *
#1 Y el COI, que tiene bastante más importancia, entidad y simbolismo que el concurso chorra ese.
10 K 117
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#2 El COI no pinta nada aquí, pero es una "investigación conjunta de Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión".
2 K 38
Ovlak #6 Ovlak *
#5 Ah, bueno, que el COI no los documenta ni ve lo que vemos todos los demás. Pues vale...
2 K 39
tul #7 tul
#2 el coi que organizo unas olimipiadas en la alemania nazi? lo que habria que hacer es disolverlo
2 K 32
Elrosquasard #8 Elrosquasard
#7 Bueno, Alemania aún no había atacado a nadie en 1936, aunque ya hacía políticas de segregación. Curioso que estas olimpiadas deberían ser en Barcelona pero se cancelan por el Sagrado Alzamiento Nacional. :roll:
1 K 11
#19 xuanra2002
#8 Políticas de segregación que eran menos duras que en el adalid de la libertad, Estados Unidos donde había asientos para negros en los autobuses, bancos para negros...
Jessie Owen fue recibido por Hitler en el palacio presidencial pero Roosvelt nunca lo invitó a la Casa Blanca
0 K 7
#42 ezabarte
#8 1933 Dictadura, campo de concentración ŚŚ de Dachau, 1934 leyes de represión anti judios , anti gays, anti testigos de Jehova, quema de libros publica, 1935 leyes de Nuremberg, apoyo a Italia en sus guerras africanas, 1936 Apoyo a Franco en la rebelión militar fascista en España... y un montonazo de nazistadas del copón en todos lados. Antes del verano del 36...
0 K 6
#35 IsraelEstadoGenocida
#2 Los cojonazos que gasta el COI son de tamaño sideral.

Decir que como los deportistas en Paris 2024 se llevaron más o menos bien (habría que verlo), no pasa nada.

De nada importa un atleta pasandose el testigo de relevos por el cuello a modo de amenaza
De nada importan los más de 900 deportistas palestinos asesinados a manos de las IDF.
De nada importa que se pasen los derechos humanos día sí día también.
De nada importa que algunos de los deportistas hayan sido o sean miembros de la propia IDF...

De nada sirve el COI.
1 K 26
#37 JanSolo
#2 El COI es una basura de organización que debería disolverse porque ya no representan para nada lo más sagrado del espíritu Olímpico que es competir deportivamente dejando al margen la guerra.
1 K 14
#3 rekus *
En España manejan cuentas de twitter con millones de seguidores como por ejemplo:

x.com/ppopular
x.com/VOX_es
x.com/Santi_ABASCAL
x.com/IdiazAyuso
x.com/AlmeidaPP_
x.com/NunezFeijoo
7 K 76
Wachoski #23 Wachoski
#3 está bien la coña,... Pero si que las hay de verdad soltando mierda incansablemente y con cientos de miles de hispanohablantes siendo radicalizados.

Descaradisimo desde hace mucho ya.
2 K 23
shake-it #26 shake-it *
Si tenéis curiosidad, preguntad sobre el genocidio a Gemini...
0 K 20
sieteymedio #12 sieteymedio
Qué baratos salen los genocidios.
1 K 16
Laro__ #11 Laro__
Quiero conocer el nombre de los youtubers "influencers" que se dejaron comprar (aunque alguno ya me lo imagino).
0 K 14
frankiegth #13 frankiegth *
Lo más sorprendente es que puedan conspirar creyendo no dejar tras de si pruebas y evidencias, que también va por los de Google.
0 K 14
#17 veratus_62d669b4227f8 *
Hay que ir olvidandose de Google, de Microsoft y de unas cuantas cosas mas, lenta pero inexorablemente, y cuanto antes mejor.
1 K 13
#20 rimpantomflo *
La maquinaria de blanqueamiento internacional sionista está a todo trapo y más tras lo.ocurrido en la vuelta. En X no paran de salirme cuentas de sionistas/bots, por la forma en como escriben que parece siguen una plantilla, defendiendo lo indefendible. Incluso nuestro viejo amigo Varsavsky diciendo sus gilipolleces,por las cuales antes nunca había tenido que perder el tiempo en leerlas. Parece que algún país tímidamente empieza a levantar la voz... Esperemos que quede algo.

Imagino que Elon les hace precio en X, que juegan en casa.
1 K 12
asola33 #14 asola33
Me extraña que Israel tenga que pagar. Con una visita del Mosad, todo el mundo colabora.
0 K 12
BastardWolf #31 BastardWolf
Por aqui hay una tia que escribe mucho (ElenaCoures...) a la que termine bloqueando por mandarme un supuesto video de lo que supuestamente eran calles de comercios en Gaza antes de los atentados, muy esplendidas con comida por todos lados y hasta joyerias y tal, que para mi claramente me parecia un intento de manipulacion israelita con intenciones de cargar en Hamás la culpabilidad de un cambio drastico de calidad de vida de los gazaties (cuando a nada que uno lleve tiempo siguiendo el tema sabe que la situacion alli era muy muy diferente y que vivian ya muy jodidos desde antes). Y este articulo demuestra lo que ya era evidente, que ese video era un fake
0 K 12
enochmm #9 enochmm *
editado
0 K 11
#36 Alcalino
Google is evil
0 K 10
Jonesy #43 Jonesy *
______ comenté tarde ----
0 K 9
tommyx #28 tommyx
Mira donde va el dinero de las patatas
0 K 8
#16 Lusco2
Yo lo que peor llevo es la campaña de videos sionistas para fingir que todo es falso, circulan videos de niños obligados a comer arena y otras de niños buscando comida entre efectos especiales de explosiones.
0 K 7
Jack29 #18 Jack29
La pregunta, de verdad seria es la siguiente.
Cuanto dinero tiene Israel realmente? Cuanto vale el shekel? no estan inundando el mundo de una moneda que tal vez no valga una mierda? Existe realmente alguna forma de fijar el cambio de su moneda y qué organismo lo hace? cuanto de cerca está de su valor real? No estan imprimiendo sin control y realmente la fijacion de shekel a dolar es totalmente arbitraria y generan dinero de la nada?
Lo mismo para el dolar USD.

Pregunta seria, de verdad, para que alguien me pueda arrojar algo de luz. Thanks
0 K 7
#25 Sigo_intentandolo
El mercado se autoregula... dejemos de imponer normativas a nuestras amadas empresas!!
0 K 7
#32 John_Depork
Yo creo que el titular correcto sería:

"Israel se gastó 42,8 millones de euros en plataforma publicitaria de Google"

El titular índice a pensar en una connivencia y, no digo que no pueda ser, pero eso no es lo que demuestra el estudio.
0 K 6
innerfocus #34 innerfocus
Parece que no entendieron bien eso de acabar con el hambre en el mundo.
0 K 6
#24 TostadaDeRealidad
La verdad que poco me parece para lo que tienen entre manos.
0 K 6
#22 darkogol
Eso no incumple alguna ley?
0 K 6

menéame