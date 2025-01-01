edición general
Israel ordena la evacuación de Gaza antes de ocupar toda la Franja: casi dos millones de civiles en riesgo

Netanyahu ha dado luz verde a la ocupación militar total de Gaza y el ejército israelí ya exige evacuar la ciudad ante el avance. El plan condena a la población palestina, forzando a un millón de personas a desplazarse mientras crecen las voces, incluso dentro de Israel, que alertan del desastre humanitario y el peligro para los rehenes civiles.

Amperobonus
Netanyahu hijo de puta asesino

vantablack
#1 hay que decirlo más {0x1f3b5} {0x1f3b6}

rogerius
#2 A mí, más que decir, me gusta lo que dice #8

MoussaZy
#1 Y casi todos los israelís son clavados a su puto presidente. Una sociedad sanguinaria.

efectogamonal
#1 Netanyahu tan solo es una marioneta.

Just saying :roll: {0x1f525}

capitan__nemo
#9 ¿de quien?
De los nuevos "sabios" de sion, sus riquezas milmillonarias y puestos y contactos en todas las organizaciones necesarias para controlar lo que necesiten.

ElenaCoures1
#9 A ver si os aclaráis
En otro meneo dijeron que Netanyahu controlaba USA y cuando dije que se había dicho en otro meneo aparte que era al revés me hundieron a negativos
Me estáis enredando

Otrebla8002
Israel es el cáncer maligno de este mundo.

La_patata_española
Los "uy qué sustito" que ahora empiezan a admitir Europa y otros lugares "civilizados" deberían haberlo hecho hace años. Llegados a esta situación lo que se tendría que estar haciendo es bombardear, en coalición "de paz" internacional, toda instalación militar de Israel.

A Netanyahu y compañía les deseo lo mejor: juicio justo, pena de muerte y ejecución.

NPCmasacrado
A parte del HOLOCAUSTO

Israel y EEUU han hecho el nordstream, ucrania, siria y gaza que es una linea de arriba a bajo que bloquea el acceso de Europa a materias primas y poco lo hablamos

capitan__nemo
#6 irak, libia, ...

Andreham
Interesante.

Israel ordena la evacuación de un país.

Rusia invade un país.

Enésimo_strike
Evacuar … ¿a dónde? ¿A una fosa?

Vaya un eufemismo de mierda.

XtrMnIO
HDLGP, ojalá 25 años se vean igual o peor.

ElenaCoures1
Pero chalao ¿evacuar a dónde? ¿a la zona israelí?


