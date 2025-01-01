Israel ordena la evacuación de Gaza antes de ocupar toda la Franja: casi dos millones de civiles en riesgo

Netanyahu ha dado luz verde a la ocupación militar total de Gaza y el ejército israelí ya exige evacuar la ciudad ante el avance. El plan condena a la población palestina, forzando a un millón de personas a desplazarse mientras crecen las voces, incluso dentro de Israel, que alertan del desastre humanitario y el peligro para los rehenes civiles.
Just saying
De los nuevos "sabios" de sion, sus riquezas milmillonarias y puestos y contactos en todas las organizaciones necesarias para controlar lo que necesiten.
En otro meneo dijeron que Netanyahu controlaba USA y cuando dije que se había dicho en otro meneo aparte que era al revés me hundieron a negativos
Me estáis enredando
A Netanyahu y compañía les deseo lo mejor: juicio justo, pena de muerte y ejecución.
Israel y EEUU han hecho el nordstream, ucrania, siria y gaza que es una linea de arriba a bajo que bloquea el acceso de Europa a materias primas y poco lo hablamos
Israel ordena la evacuación de un país.
Rusia invade un país.
Vaya un eufemismo de mierda.