Israel niega la hambruna en Gaza y comparte un vídeo: "950 camiones con ayuda esperando a que las ONG lo repartan a los civiles"

La presión internacional sobre Israel a cuenta del flujo de ayuda humanitaria crece a medida que la hambruna continúa agravándose en Gaza. Sin embargo, este jueves un funcionario del Ejército israelí ha negado, en declaraciones al diario The Times of Israel, que las tropas hayan detectado una situación de hambruna, admitiendo que es necesario "estabilizar la situación humanitaria" y señalando, además, a Naciones Unidas y las oenegés por haber generado "un cuello de botella" al no coordinar la entrega de los varios cientos de camiones listos...