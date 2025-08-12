Israel negocia la expulsión de los gazatíes a Sudán del Sur, según fuentes gubernamentales

El traslado forzoso de población está considerado un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra. Hasta seis testimonios consultados por Associated Press confirman el desarrollo de las negociaciones.
Ya están tardando en darle el Nobel de la Paz a Netanyahu.
El daño que ha hecho Netanyahu a la causa judía es enorme. Es toda una vuelta a los inicios. Y las consecuencias de todo esto acabarán saliendo.
