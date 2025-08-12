edición general
Israel negocia la expulsión de los gazatíes a Sudán del Sur, según fuentes gubernamentales

El traslado forzoso de población está considerado un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra. Hasta seis testimonios consultados por Associated Press confirman el desarrollo de las negociaciones.

security_incident #1 security_incident
Video del periodista asesinado por Israel hace unos días, Anas Al Sharif hablando con su niña del tema.

frg #3 frg
Primero los matas de hambre y bombas, para luego ofrecerles irse "voluntariamente", pero sólo si quieren vivir.

Ya están tardando en darle el Nobel de la Paz a Netanyahu.
efectogamonal #5 efectogamonal
Al matadero {0x1f525}
Connect #6 Connect
Luego se preguntarán porque en países como Grecia no los quieren ni como turistas. O por qué tanta gente protesta contra ellos en estadios, conciertos, eventos deportivos y manifestaciones. Se preguntarán porque nadie les quiere....

El daño que ha hecho Netanyahu a la causa judía es enorme. Es toda una vuelta a los inicios. Y las consecuencias de todo esto acabarán saliendo.
#2 guillersk
Pues al menos saldrían con vida
security_incident #4 security_incident *
#2 Aquí nos lo explica Kanafani, muchos años antes que el 7 de Octubre.
youtube.com/shorts/VadsAuWy6Rc?si=5Cc529rcxStQFGeM
