Israel maniobró para evitar la divulgación de secretos de Estado durante la demanda de WhatsApp contra NSO (2024) [ENG]

En medio de una demanda que enfrenta a WhatsApp contra la empresa israelí NSO, el estado de Israel ordenó la incautación de documentos de las oficinas del proveedor del software espía Pegasus. Israel también emitió una "orden de silencio" sobre la incautación para evitar una mayor difusión de la información. Los archivos filtrados del Ministerio de Justicia de Israel a los que tuvo acceso Forbidden Stories sugieren que el Ministerio de Justicia presionó para que se modificara el texto en los documentos judiciales de NSO.
| etiquetas: israel , nso , pegasus , censura , espia , whatsapp , israel , blackmail
Un juzgado de EEUU declara culpable a la empresa israelí responsable de Pegasus por espiar a usuarios de WhatsApp
www.publico.es/internacional/eeuu/juzgado-eeuu-declara-culpable-empres
Imprescindible leer esta noticia anteriro para entender la relacionada y que los datos fueron manipulados, censurados y ocultados por Israel.