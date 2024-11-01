Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]

La UEFA está bajo una intensa presión para celebrar una votación la próxima semana sobre la expulsión de Israel de todos sus eventos, con funcionarios israelíes luchando para evitarlo, dijeron los medios hebreos el fin de semana. Israel Hayom y Channel 12 informaron que Qatar, uno de los mayores donantes de la UEFA, estaba presionando para que se celebrara tal votación, y la moción parece que se aprobaría si se somete a votación, ya que sólo dos o tres de los 20 países convocantes se oponen firmemente a la destitución de Israel.
| etiquetas: israel , genocidio , fútbol , uefa , qatar