Israel impedirá entrar a la flotilla en Gaza, pero descarta problemas con los buques de España e Italia que la apoyan

Israel está “bastante seguro” de que los barcos de España e Italia en apoyo a la flotilla “no harán falta”. “No tenemos ningún problema con el hecho de que haya barcos alrededor [...] Esos barcos fueron o serán enviados para estar a una cierta distancia. No estoy al tanto de ningún otro propósito”, ha señalado el director general del Ministerio de Asuntos de Exteriores, Eden Bar-Tal, en una rueda de prensa dedicada a la flotilla rumbo a Gaza, en la sede del Ministerio en Jerusalén.
TOTAL, ......... ven terroristas donde les sale de la punta de la polla con tal de seguir asesinando.
El buque español no llega a tiempo salvo que la flotilla haga otro costa cruceros, me suena que han comentado que esta a unos 1100km de distancia.
Es posible incluso que esten un tiempo parados en alta mar durante la negociacion. Y no se si Colau lo va a poder resistir, porque ya se queja en Twitter de que 21 dias son muchos y el barco se mueve una barbaridad
Son un poco como los animales carroñeros. Sólo a por los que no puedan defenderse.
Israel no tiene legitimidad para impedir nada, mucho menos para abordar y secuestrar a personas europeas.
Que yo sepa, los militares tienen la misión constitucional de preservar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, no pueden quedarse mirando como los abordan y secuestran en medio del mar sin hacer nada.
