Israel impedirá entrar a la flotilla en Gaza, pero descarta problemas con los buques de España e Italia que la apoyan

Israel está “bastante seguro” de que los barcos de España e Italia en apoyo a la flotilla “no harán falta”. “No tenemos ningún problema con el hecho de que haya barcos alrededor [...] Esos barcos fueron o serán enviados para estar a una cierta distancia. No estoy al tanto de ningún otro propósito”, ha señalado el director general del Ministerio de Asuntos de Exteriores, Eden Bar-Tal, en una rueda de prensa dedicada a la flotilla rumbo a Gaza, en la sede del Ministerio en Jerusalén.