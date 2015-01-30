edición general
Israel impedirá entrar a la flotilla en Gaza, pero descarta problemas con los buques de España e Italia que la apoyan

Israel está “bastante seguro” de que los barcos de España e Italia en apoyo a la flotilla “no harán falta”. “No tenemos ningún problema con el hecho de que haya barcos alrededor [...] Esos barcos fueron o serán enviados para estar a una cierta distancia. No estoy al tanto de ningún otro propósito”, ha señalado el director general del Ministerio de Asuntos de Exteriores, Eden Bar-Tal, en una rueda de prensa dedicada a la flotilla rumbo a Gaza, en la sede del Ministerio en Jerusalén.

makinavaja #1 makinavaja
Obviamente ni se les pasa abrir fuego contra un buque militar de la OTAN... pero vamos, como están tan zumbados!!!
txirrindulari #2 txirrindulari
#1 eso estaba pensando. Como se les escape un dronecillo como acostumbran...
Edheo #18 Edheo
#4 #1 #2 No seáis Ilusos... va a permitir Trump un ataque de la OTAN a Israel... estáis que si
josete15 #21 josete15
#18 ya dispararon contra la base española en el Líbano causando una baja y ni se inmutaron
cadenaser.com/ser/2015/01/30/internacional/1422636209_789884.html
Kachemiro #4 Kachemiro
#1 estaria bien un ataque de falsa bandera a las fragatas para echarle la OTAN encima a Netanyahu y darles de su propia medecina a esa piara de sionistas
#14 Dedalos *
#5 es decir, cualquier cosa es posible. No se de dónde están sacando que la OTAN va a defender intereses que no sean de los EEUU y que vayan contra su principal aliado.
mariKarmo #8 mariKarmo *
#1 Tienen la excusa de "es que habían terroristas de HAMAS".

TOTAL, ......... ven terroristas donde les sale de la punta de la polla con tal de seguir asesinando.
johel #10 johel *
#1 Esta aprovechando que italia ha reconocido que solo va de postureo; ha anunciado que solo estara ahi para labores medicas y de rescate, que no tiene ninguna intencion de intervenir.

El buque español no llega a tiempo salvo que la flotilla haga otro costa cruceros, me suena que han comentado que esta a unos 1100km de distancia.
johel #17 johel *
#9 #12 #16#15 Los italianos lo han dicho claramente; No van a intervenir. Lo de españa es aun "mejor" #10
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#1 eeeeeee no apostaría tanto
Veelicus #35 Veelicus
#1 Hace unas decadas ya bombardearon un barco de EEUU, asi que a saber de que son capaces esos criminales
#3 UNX
Saben que los barcos que han enviado España e Italia se van a limitar a mirar.
alcama #6 alcama
#3 Si es que a Israel le beneficia que vayan esos barcos, porque ahora , cuando intercepten los barcos de la flotilla, podran negociar con militares el regreso de la flotilla a sus puertos de origen.
Es posible incluso que esten un tiempo parados en alta mar durante la negociacion. Y no se si Colau lo va a poder resistir, porque ya se queja en Twitter de que 21 dias son muchos y el barco se mueve una barbaridad
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Es que si atacan a los barcos escoltas, menudo marrón para EEUU. ¿A quién apoyar, a la OTAN o a Israel?
Si, es una pregunte retórica ...
alcama #20 alcama
#11 Marron sería para Pedro Sanchez ¿nos mete en una guerra?
#26 listillo
#20 Entonces, imagina que Israel dice que va a utilizar armas nucleares sobre Gaza para matarlos a todos de una vez. Y España puede oponerse y amenazar con acciones militares contra Israel para intentar que recapacite. ¿Qué crees que habría que hacer?
alcama #28 alcama
#26 Yo no haria nada. Los de las banderas palestinas,incluido tu, que se alisten y vayan a la guerra contra Israel.
#30 listillo
#28 Yo no tengo banderas palestinas. ¿Qué crees que se debería hacer si Israel decide bombardear a 2 millones de personas con armas nucleares? Ah, no, tu no harías nada.
0 K 6
alcama #32 alcama *
#30 Yo nada. Tampoco hice nada por las mantanzas de Hutus y Tutsis

¿y tu? ¿dejarias de comprar en Mercadona o cortarias una vuelta ciclista?
mariKarmo #7 mariKarmo
San Cagao
#27 R2dC
#7 Si pueden devolver los disparos, entonces no me interesa.

Son un poco como los animales carroñeros. Sólo a por los que no puedan defenderse.
Mltfrtk #33 Mltfrtk
No ha muerto nadie de milagro. La Flotilla ha sido atacada varias veces con armamento militar letal israelí. Los integrantes de La Flotilla se juegan la vida en esta misión.
Israel no tiene legitimidad para impedir nada, mucho menos para abordar y secuestrar a personas europeas.
Que yo sepa, los militares tienen la misión constitucional de preservar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, no pueden quedarse mirando como los abordan y secuestran en medio del mar sin hacer nada.
Kachemiro #34 Kachemiro
a Hitler no lo paró el pacifismo
ur_quan_master #15 ur_quan_master
Lógicamente la acción de los barcos italianos y español se va a limitar l postureo. Pero esto y lo visto está semana en la ONU es bastante más de lo que esperaba ver.
#29 Aleatoria
Cualquier ataque a los buques de Italia y España podría considerarse "casus belli'
CharlesBrowson #19 CharlesBrowson
con estos no hay que sacarse la polla demasiado, habran dicho en israel, que aunque no olvidemos el atentado aquel donde un soldado español murio por un mortero israeli tampoco somos como los yankees cuando acribillaron aquel barco militar
#24 listillo
#23 Sin duda, mejor no a la guerra. Pero si vas a ir a las costas de Gaza a dar cobertura a una flota civil, algo habrá que llevar.
#22 listillo
¿Habéis visto que cañón lleva montado el buque español que va a ir con la flotilla que va a Gaza?
www.youtube.com/watch?v=Qr0OcXst59k
alcama #23 alcama
#22 NO A LA GUERRA
#25 xavigo
#22 Ese cañón tiene un Tomorrowland
#31 listillo
#25 no sé que es eso.
alcama #9 alcama
Si Israel hunde un velero de la flotilla ¿crees que van a intervenir?
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#9 para recoger los cadáveres supongo...
Format_C #16 Format_C
#9 sería la bomba ver un s80 en acción.

Pero no creo que pase nada
