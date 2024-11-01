edición general
Israel ¿está la economía del genocidio al borde del precipicio? [en]

Desde octubre de 2023, Israel enfrenta una convergencia de choques económicos. Decenas de miles de residentes han sido desplazados de las regiones fronterizas como resultado de las hostilidades con Hamas y Hezbolá, cientos de miles de reservistas fueron retirados de la fuerza laboral durante largos períodos dejan los sectores clave con poco personal y la productividad agotada. Los servicios públicos, la educación y la atención médica se han deteriorado a medida que el gasto estatal fluye hacia la guerra. 50.000 empresas han quebrado.

Mixtape96 #2 Mixtape96
No pasa nada... los EEUU mandarán el dinero de los comedores escolares para que los isrealitas puedan seguir matando.
estemenda #3 estemenda
Una economía zombi asistida por Estados Unidos mientras la población emigra.
Argentina, calienta que sales.
azathothruna #4 azathothruna
Seria epico que haya guerras civil, tanto en USrael como en gringolandia.
salteado3 #6 salteado3
Será por dinero... Es justo lo que les sobra desgraciadamente para el resto del mundo.
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho *
Israel tendrá una economía muy afectada por son genocidio que está llevando contra los palestinos, pero EE.UU. le mandará más dinero y más armamento. El lobby sionista controla el Congreso de EE.UU. y Trump no puede cortar el envío de ayuda.
