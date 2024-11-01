Israel ¿está la economía del genocidio al borde del precipicio? [en]

Desde octubre de 2023, Israel enfrenta una convergencia de choques económicos. Decenas de miles de residentes han sido desplazados de las regiones fronterizas como resultado de las hostilidades con Hamas y Hezbolá, cientos de miles de reservistas fueron retirados de la fuerza laboral durante largos períodos dejan los sectores clave con poco personal y la productividad agotada. Los servicios públicos, la educación y la atención médica se han deteriorado a medida que el gasto estatal fluye hacia la guerra. 50.000 empresas han quebrado.