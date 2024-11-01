Israel y EEUU atacan el principal aeropuerto de Irán y plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm

Israel y Estados Unidos han atacado en las últimas horas del principal aeropuerto de Irán e importantes plantas desalinizadoras en la isla iraní de Qeshm que el Gobierno iraní ha denunciado como crímenes contra la población civil mientras sus fuerzas armadas han proseguido toda la mañana con sus ataques contra Israel, de momento sin víctimas en ninguno de estos casos.
| etiquetas: israel , eeuu , qeshm , desalinizadoras , aeropuerto
EEUU e Israel acaban de poner como diana las desalinizadoras, aparte de cometer otro crimen de guerra.
1. Convenios de Ginebra de 1949 (Cuarto Convenio): Protegen a la población civil durante conflictos armados y prohíben ataques que pongan en peligro su supervivencia.
2. Protocolo Adicional I de 1977: Prohíbe los ataques contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como agua, alimentos y medicinas.
3. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI): El artículo 8 establece que atacar intencionalmente a bienes que causen sufrimiento severo a civiles constituye un crimen de guerra.
Nadie más había hecho ni ha hecho algo parecido. Pero ahí está el precedente.
Luego vendrán las quejas si otro país actúa igual.