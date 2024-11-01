"Israel Díaz Ayuso", las redes critican a la líder madrileña por su apoyo al gobierno de Netanyahu  

La indignación en redes sociales ha copado los post de los usuarios: "Raro será que Ayuso no cree la Oficina del Ciclista, para poner al frente a Perico Delgado", ironiza @Hanky_solo, "Los gobiernos autónomos de PP y Vox prohíben la libre expresión en los colegios públicos. Luego el dictador es Sánchez", critica @wilma78.bsky.social, "Qué cagona... La Ayuso que un día conocimos se la habría otorgado a Benjamin Netanyahu...", postea sobre la medalla @fanetin
| etiquetas: ayuso , críticas , memes , israel
Con la publicidad que le damos, sacará todavía más votos.
Alguien sabría explicarme qué es un "gobierno genocidio"?