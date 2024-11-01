edición general
"Israel Díaz Ayuso", las redes critican a la líder madrileña por su apoyo al gobierno de Netanyahu

"Israel Díaz Ayuso", las redes critican a la líder madrileña por su apoyo al gobierno de Netanyahu  

La indignación en redes sociales ha copado los post de los usuarios: "Raro será que Ayuso no cree la Oficina del Ciclista, para poner al frente a Perico Delgado", ironiza @Hanky_solo, "Los gobiernos autónomos de PP y Vox prohíben la libre expresión en los colegios públicos. Luego el dictador es Sánchez", critica @wilma78.bsky.social, "Qué cagona... La Ayuso que un día conocimos se la habría otorgado a Benjamin Netanyahu...", postea sobre la medalla @fanetin

Comentarios destacados:      
Milmariposas
Si esto no le pasa factura en las próximas elecciones, yo ya no sé... ?(

el_Tupac
#10 ¿Factura?

Con la publicidad que le damos, sacará todavía más votos.

vilgeits
¿La Ayuso era la del "No al aborto"?

Leon_Bocanegra
Si, es el apoyo de un gobierno genocidio

Alguien sabría explicarme qué es un "gobierno genocidio"?

sarri
#5 No le pidas peras al olmo, bastante que no se caga encima mientras escribe. Aunque ahora que lo pienso...

Metabarón
Una matancianos apoyando a un mataniños. Nada raro

manc0ntr0
Turuleto ha vuelto en forma de chapa, nunca mejor dicho

DayOfTheTentacle
Hay gente como trump q es peligrosa pq está loca y habla sin importarle los suyos. Ayuso pienso que es mala gente pero no loca ni tonta, simplemente se dirige a su público.

Delay
#1 Usuario registrado en Menéame hace una hora para defender un genocidio :-O

anti_comunista
#2 ¿Dónde he defendido yo un genocidio? ¿Puedes referenciarlo?

Castigadordepagascalers
#1 La gente decente prefiere 1000 comunistas que un sólo soplapollas bocsetarra. Sigue lamiendo el escroto a pagascal desde la nevera todo lo que quieras, bastardo prosionista. :popcorn:

Toponotomalasuerte
#4 a veces se me saltan las lágrimas de emocion al ver que parece que aun queda alguien vivo ante esta caterva de degenerados sin principios y moral.

hat100
#1 eso del "y tú más", en este caso, resulta un argumento un poco tétrico. Estar en contra de un genocidio, no debería ser ni de izquierdas ni de derechas. Es como si defendieses el genocidio de los judíos en la segunda guerra mundial. Lo entiendes? Aún que no sé si hablo con un bot.

anti_comunista
#6 Sí, ahora os ponéis de digno y lleváis defendiendo décadas todo tipo de dictaduras de izquierdas donde se ha practicaado sistemáticamente el genocidio.

Toponotomalasuerte
#1 está bien que la escoria sin moral os quitéis la careta. Hay cosas como la indigencia moral que es difícil de camuflar.

anti_comunista
#16 La escoria moral es quien vota a un tipo que defiende dictaduras genocidas como la soviética.


