"Israel Díaz Ayuso", las redes critican a la líder madrileña por su apoyo al gobierno de Netanyahu  

La indignación en redes sociales ha copado los post de los usuarios: "Raro será que Ayuso no cree la Oficina del Ciclista, para poner al frente a Perico Delgado", ironiza @Hanky_solo, "Los gobiernos autónomos de PP y Vox prohíben la libre expresión en los colegios públicos. Luego el dictador es Sánchez", critica @wilma78.bsky.social, "Qué cagona... La Ayuso que un día conocimos se la habría otorgado a Benjamin Netanyahu...", postea sobre la medalla @fanetin