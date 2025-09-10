·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10744
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7311
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
5986
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6316
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
5210
clics
Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"
más votadas
508
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
512
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
370
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
386
Estallan protestas contra Trump en un restaurante de Washington D. C. mientras la gente le grita a la cara [Eng]
481
Nacho Duato denuncia una campaña de censura: "Todo por haber dicho que los de ultraderecha y el PP son como ratas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
86
clics
Israel denuncia el acoso de Italia: insultos a los jugadores, ofensas al himno y pancartas de 'STOP'
Según la cadena israelí Canal 12, los miembros de la Azzurra estuvieron burlándose de su selección durante todo el encuentro
|
etiquetas
:
actualidad
,
deporte
,
sociedad
15
3
0
K
318
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
318
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
*
Dejad de matar, asesinos de mierda y no tendremos que insultaros.
8
K
98
#3
mis_cojones_en_bata
*
#1
faltan dos comas......
2
K
38
#4
rob
#1
Te falta una coma. Y es una coma importante.
1
K
25
#2
Chuache_cientifico
¿Pancartas de "Stop"? Hay que joderse lo que les cuesta a algunos la palabra
genocidio
.
3
K
37
#5
SeñorPresunciones
Israel denuncia a la afición italiana por mirar mal a sus jugadores...
De ridículo en ridículo hasta el esperpento final.
2
K
36
#6
pepel
En vuestra casa estáis mejor.
1
K
35
#8
Cehona
Que noten la presión popular. Por mucho que controlen con sus millones a los políticos de Europa y los medios de comunicación.
Ni aunque Ester se gaste 20€ en Eurovisión por ellos.
0
K
15
#11
Ramen
Ya lo predijo Gila
0
K
13
#7
emmett_brown
Ojalá ellos se burlaran todos los días de los palestinos en lugar de matarlos.
0
K
10
#10
Pasoto
STOP debe ser algo así como Sionismo Terrorista Opresor de Palestina. Por eso les jode más que Stop Genocidio, que pierde su significado con tanta letra.
0
K
9
#9
Borgiano
pocomeparece
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De ridículo en ridículo hasta el esperpento final.
Ni aunque Ester se gaste 20€ en Eurovisión por ellos.