Israel denuncia el acoso de Italia: insultos a los jugadores, ofensas al himno y pancartas de 'STOP'

Según la cadena israelí Canal 12, los miembros de la Azzurra estuvieron burlándose de su selección durante todo el encuentro

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Dejad de matar, asesinos de mierda y no tendremos que insultaros.
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata *
#1 faltan dos comas......:wall:
rob #4 rob
#1 Te falta una coma. Y es una coma importante.
#2 Chuache_cientifico
¿Pancartas de "Stop"? Hay que joderse lo que les cuesta a algunos la palabra genocidio.
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Israel denuncia a la afición italiana por mirar mal a sus jugadores...

De ridículo en ridículo hasta el esperpento final.
pepel #6 pepel
En vuestra casa estáis mejor.
Cehona #8 Cehona
Que noten la presión popular. Por mucho que controlen con sus millones a los políticos de Europa y los medios de comunicación.
Ni aunque Ester se gaste 20€ en Eurovisión por ellos.
Ramen #11 Ramen
Ya lo predijo Gila  media
emmett_brown #7 emmett_brown
Ojalá ellos se burlaran todos los días de los palestinos en lugar de matarlos.
Pasoto #10 Pasoto
STOP debe ser algo así como Sionismo Terrorista Opresor de Palestina. Por eso les jode más que Stop Genocidio, que pierde su significado con tanta letra.
#9 Borgiano
pocomeparece
