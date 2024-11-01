Israel corta los fondos a los Ophir, sus premios Goya, por encumbrar una película sobre un niño palestino

El Ministerio de Cultura de Israel anunció este miércoles el cese de la financiación a los premios Ophir de cine, conocidos como los Oscar israelíes, después de que en su gala del martes premiaran como mejor película a The Sea, que sigue a un niño de un pueblo de Cisjordania que sueña con ver el mar. "La escandalosa victoria en la ceremonia despertó la ira de muchos ciudadanos israelíes y soldados del Ejército que dedican sus vidas a defender la patria", recoge el comunicado del ministerio, divulgado por el diario israelí Yedioth Ahrono.