Israel ataca Líbano pocas horas después de la ampliación de la tregua anunciada por Trump

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según indicó el Ejército israelí en Telegram, la zona israelí atacada fue la aldea fronteriza de Shtula, en el norte del país. El parte castrense también afirmó haber atacado «otro lanzacohetes cargado y listo para disparar» que «representaba una amenaza para los soldados de