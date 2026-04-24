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Israel ataca Líbano pocas horas después de la ampliación de la tregua anunciada por Trump

Israel ataca Líbano pocas horas después de la ampliación de la tregua anunciada por Trump

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según indicó el Ejército israelí en Telegram, la zona israelí atacada fue la aldea fronteriza de Shtula, en el norte del país. El parte castrense también afirmó haber atacado «otro lanzacohetes cargado y listo para disparar» que «representaba una amenaza para los soldados de

| etiquetas: libano , tregua , anunciada , trump , israel , no resopeta
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2 comentarios
12 2 1 K 136 Guerras
manuelpepito #1 manuelpepito
A Israel le da igual lo que digan los yanquis, de hecho han metido a los yanquis en esta historia para ellos hacer lo que les dé la gana. Y hasta que no tengan su objetivo cubierto no van a parar, diga lo que diga el zanahorio y sus esbirros. Tienen control total.
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josde #2 josde
#1 Es que Israel manda en EE.UU, Trump es una marioneta en manos israelís.
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menéame