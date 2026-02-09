Israel aprueba un presupuesto de récord con máximos históricos para el Ministerio de Defensa

235.340 millones de euros irán a parar a un proyecto que "vela por el bienestar y combate el coste de la vida" para la ultraderecha, y que supone "el mayor robo en la historia del Estado" para la oposición.
| etiquetas: presupuesto , israel , ministerio de defensa
Datos Clave del PIB de Israel (2024-2025):
PIB Nominal (2024): ~540.380 millones USD.
¿Alguien se cree que un país con este PIB pueda sostener un 50% del mismo en defensa? El presupuesto de defensa de la autarquía franquista llegó a ser un 40% del PIB ... y ya sabemos como estaba el país de aquella, con hambrunas y gente huyendo del mismo buscando un trabajo en el que comer o al menos, dejar de ser una carga para la familia.
¿Alguien se puede explicar cómo un país con 10 millones de habitantes se gasta en defensa el 25 % de todo el presupuesto de defensa de EEUU con 330 millones?
¿Nadie ve nada sospechoso?
Sin Israel no seria posible someter a la zona, no es un coste es una inversión
¿Lo paga ahora ... o lo lleva pagando décadas?
Para España, con cinco veces la población de Israel y 3,5 veces su PIB significaría como el 30% del PIB ... que Rusia metida en una guerra, dedica el 10%.
legrandcontinent.eu/es/2026/02/09/economia-rusa-el-gasto-militar-repre