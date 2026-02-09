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Israel aprueba un presupuesto de récord con máximos históricos para el Ministerio de Defensa

Israel aprueba un presupuesto de récord con máximos históricos para el Ministerio de Defensa

235.340 millones de euros irán a parar a un proyecto que "vela por el bienestar y combate el coste de la vida" para la ultraderecha, y que supone "el mayor robo en la historia del Estado" para la oposición.

| etiquetas: presupuesto , israel , ministerio de defensa
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9 comentarios
5 1 0 K 89 actualidad
calde #1 calde
A los demás no nos dejan tener servicios públicos de calidad, pero a Israel siempre le ha valido el endeudarse hasta la bandera para financiar genocidios... ¬¬
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Según Google:

Datos Clave del PIB de Israel (2024-2025):

PIB Nominal (2024): ~540.380 millones USD.

¿Alguien se cree que un país con este PIB pueda sostener un 50% del mismo en defensa? El presupuesto de defensa de la autarquía franquista llegó a ser un 40% del PIB ... y ya sabemos como estaba el país de aquella, con hambrunas y gente huyendo del mismo buscando un trabajo en el que comer o al menos, dejar de ser una carga para la familia.
¿Alguien se puede explicar cómo un país con 10 millones de habitantes se gasta en defensa el 25 % de todo el presupuesto de defensa de EEUU con 330 millones?

¿Nadie ve nada sospechoso?
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karlos_ #4 karlos_
#2 No es un estado, es un porta aviones en el suelo.

Sin Israel no seria posible someter a la zona, no es un coste es una inversión
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Yorga77 #5 Yorga77
#2 Posiblemente lo pague USA ya que ahora la su presidente es el títere de Bibi.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

¿Lo paga ahora ... o lo lleva pagando décadas?
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Yorga77 #7 Yorga77
#6 Las dos cosas, pero admito que me parece una cantidad inasumible para cualquier país. Y se que hablamos de países que ya gastan lo que no tienen en material militar.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Para España, con cinco veces la población de Israel y 3,5 veces su PIB significaría como el 30% del PIB ... que Rusia metida en una guerra, dedica el 10%.

legrandcontinent.eu/es/2026/02/09/economia-rusa-el-gasto-militar-repre
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Yorga77 #9 Yorga77
#8 Supongo que lo consideran supervivencia, invertir ese dinero
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#3 candonga1
Para ponerlo en contexto, aunque hay partidas camufladas en otros ministerios, el presupuesto del ministerio de defensa de España de 2025 era de 14.074 millones de euros.
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menéame