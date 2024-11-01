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Isabel Pantoja + Radiohead

Isabel Pantoja + Radiohead  

Mashup de las canciones Así Fue de Isabel Pantoja con Creep de Radiohead.

| etiquetas: isabel pantoja , radiohead , creep , así fue , mashup
9 2 1 K 59 ocio
5 comentarios
9 2 1 K 59 ocio
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Quedaría mejor si la música estuviera un poco más baja.
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skaworld #2 skaworld
Me llego hace unos dias y no puedo decir mas que... me puso los pelos como el bigote de Maria del Monte
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ElRespeto #1 ElRespeto
El año pasado fui al concierto de Radiohead en Madrid y esta tía no me suena de nada, por allí no apareció.
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D303 #3 D303
Yo me quedo con este.
www.youtube.com/watch?v=fsKvtjjY3A0
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menéame