edición general
9 meneos
155 clics
Isabel Pantoja + Radiohead

Isabel Pantoja + Radiohead  

Mashup que mezcla Así fue de Isabel Pantoja con Creep de Radiohead. Feliz Viernes

| etiquetas: isabel pantoja , radiohead , mashup
7 2 0 K 12 ocio
4 comentarios
7 2 0 K 12 ocio
salteado3 #1 salteado3
Estoy esperando lo mismo de What's up de 4 non blondes y el Don't worry be Happy de Bobby Macferrin.

Encajan como un guante, puedes cantar perfectamente una sobre otra.
0 K 13
salteado3 #4 salteado3
#3 I love you.
0 K 13
#2 Inox
Debe ser un tema muy versionable: recuerdo un video en forocoches con un dj casero que quedaba de p. madre. Lástima que no lo encuentro.
0 K 6

menéame