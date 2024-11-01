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Isabel Pantoja + Radiohead
Mashup que mezcla
Así fue
de Isabel Pantoja con
Creep
de Radiohead. Feliz Viernes
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#1
salteado3
Estoy esperando lo mismo de What's up de 4 non blondes y el Don't worry be Happy de Bobby Macferrin.
Encajan como un guante, puedes cantar perfectamente una sobre otra.
0
K
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#3
cbr600f
#1
youtu.be/Ns3NzkJqiG0?si=YB6k4vFrd_d2m6wj
1
K
22
#4
salteado3
#3
I love you.
0
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#2
Inox
Debe ser un tema muy versionable: recuerdo un video en forocoches con un dj casero que quedaba de p. madre. Lástima que no lo encuentro.
0
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6
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Encajan como un guante, puedes cantar perfectamente una sobre otra.