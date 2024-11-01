edición general
Isabel Galvín, profesora en la UCM e integrante de Marea Palestina: "La prohibición de banderas en las aulas pretendía amedrentar pero ha conseguido todo lo contrario"

La docente charla con Público con motivo del veto de Isabel Díaz Ayuso a las muestras de solidaridad con Palestina en los colegios.

luspagnolu #1 luspagnolu
Mafia o democracia. Libertad o censura.
#2 Katos
#1 hablemos de los genocidas blancos mientras nos importan una mierda los genocidas negros en África qué matan otros negros.

Es el típico pin de la izquierda toman un monotema y lo alzan hasta el infinito sin pensar que hay problemas mayores y más acuciantes que tratar.

África da igual no solo a los países europeos si no a la izquierda en particular.

Dicho lo cual sí ya se que soy un facha, voto a Vox, y me toco pensando a Hitler en la soledad de mi casa siendo un incel. Pero sigo siendo el…   » ver todo el comentario
sotillo #4 sotillo
#2 Para genocidas de negros Estados Unidos
sotillo #3 sotillo
#1 Libertad para saltarse la Constitución y poner una dictadura de la derecha y los curas, como toda la vida
