Isabel Galvín, profesora en la UCM e integrante de Marea Palestina: "La prohibición de banderas en las aulas pretendía amedrentar pero ha conseguido todo lo contrario"
La docente charla con Público con motivo del veto de Isabel Díaz Ayuso a las muestras de solidaridad con Palestina en los colegios.
|
etiquetas
:
entrevista
,
isabel
,
galvín
,
profesora
,
marea
,
palestina
,
palestina
,
aulas
actualidad
4 comentarios
#1
luspagnolu
Mafia o democracia. Libertad o censura.
0
K
20
#2
Katos
#1
hablemos de los genocidas blancos mientras nos importan una mierda los genocidas negros en África qué matan otros negros.
Es el típico pin de la izquierda toman un monotema y lo alzan hasta el infinito sin pensar que hay problemas mayores y más acuciantes que tratar.
África da igual no solo a los países europeos si no a la izquierda en particular.
Dicho lo cual sí ya se que soy un facha, voto a Vox, y me toco pensando a Hitler en la soledad de mi casa siendo un incel. Pero sigo siendo el…
» ver todo el comentario
0
K
6
#4
sotillo
#2
Para genocidas de negros Estados Unidos
0
K
11
#3
sotillo
#1
Libertad para saltarse la Constitución y poner una dictadura de la derecha y los curas, como toda la vida
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
