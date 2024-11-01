·
date 2024-11-01
Isabel Díaz Ayuso: "Con 8 años escribí a Felipe González para decirle que todo estaba fatal. Me contestó que no me preocupara"
"No le he llegado a ver en persona para decírselo, pero se lo agradezco mucho. Te marca para siempre". Isabel Díaz Ayuso ha hablado largo y tendido sobre su vida: desde su infancia a sus padres o sus malas notas
etiquetas:
publirreportaje
ayuso
8
2
9
K
52
Ayuso_news
24 comentarios
8
2
9
K
52
Ayuso_news
#2
Cantro
Muchos abuelos también querrían escribir a Isabel, pero no sobrevivieron a su gestión
15
K
139
#4
Antipalancas21
#2
7291 verdad.
6
K
89
#8
Jakeukalane
*
#4
alguno de esos la habría felicitado, eh.
Conocí a uno.
No me entristecí cuando murió.
2
K
42
#13
skaworld
#1
#2
#8
#3
#5
#6
#7
Os estais quedando con el titular y la entrevista es el despiporre
" Llegué a la uni, me puse a trabajar desde el primer día. La vida universitaria fue lo mejor, pero cuando tuve mi primer sueldo, sobre 600 euros, ya me independicé."
Esta tipa es de mi quinta mas o menos, con 600 pavos... en el Madrid de los 2000's... te independizas...
Supongo que ya ahi habia "sobres"
8
K
100
#17
ayatolah
#13
El artículo me lo leí, no me quedé en el titular. Fíjate en lo que escribo en
#10
. Es que ya no sabes si se adelantaron 2 días, si hablan del olor de las nubes tras un capítulo de Los Mundos de Yupi o si han incluido un apartado tipo Elmundotoday.
2
K
35
#18
Antipalancas21
#13
Su familia era y es de tan delincuentes como ella, su padre, madre y hermanos, padre fallecido , pero ninguno es limpio.
1
K
34
#15
Antipalancas21
#8
Pues la muerte de una persona no es motivo de alegría, mas cuando los dejo morir como perros abandonados
0
K
20
#9
Cantro
#4
más. Están los que murieron en sus casas, los que no han conseguido una mejor atención médica por la degradación de la sanidad todos estos años, etc
2
K
32
#16
Antipalancas21
#9
Ya, pero los datos oficiales son los 7291 y por esos serán los que algún día caiga, aunque haya muchos mas.
0
K
20
#1
javibaz
Y con veinte, comenzó a llevar las redes sociales de un perro.
8
K
101
#7
ayatolah
Ya puestos a sincerarse, pudo repetir lo que le dijo a Ana Rosa en su primera entrevista, algo así como:
"... pusimos el piso de mi madre a nuestro nombre (de los dos hermanos), para que no se lo quitasen"
reconociendo así un alzamiento de bienes de libro.
8
K
88
#3
Antipalancas21
Joer Lecturas, el cotilleo marujil de la semana, ahi salen todos los hijos/as de frutas que viven del cuento y difamando a los contrarios.
3
K
49
#10
ayatolah
"Hablo mucho, lo acabo todo rápido y
si no me estimulaban empezaba a despistarme
. A
los 13 repetí
curso. "
Se ve que el estímulo de no repetir curso no era suficiente. A ver si no era despiste...
4
K
41
#22
fjg117
Sobre el colegio al que se fue a estudiar después de repetir, para ser "la segunda o tercera de la clase"
www.elsaltodiario.com/laplaza/un-paseo-instituto-isabel-diaz-ayuso
2
K
22
#6
Sinfonico
El nivel de narcisismo de este personaje es digno de estudio
2
K
22
#5
powernergia
La carta que cambió a Gonzalez.
1
K
22
#20
Zapa
#5
La carta que emosionó a Spielbergo
1
K
9
#11
calde
*
Menuda mierda de artículos se suben, joder!
Qué es esta mierda de propaganda???
Ahora la cateta la ponen como niña prodigio, lo que faltaba! Si no tiene ni idea de nada!
Bulo, sensacionalista, ...
O incluso abrir una sección nueva de "MANIPULACIÓN"
para recopilar todos estos artículos de bailarina de los dientes medios, para cuando alguien nos quiera vender lo de la "prensa libre".
1
K
20
#12
Catapulta
#11
Lo votaría negativo, pero los admins prohíben negativizar los envíos de este usuario.
0
K
14
#14
calde
#12
qué dices???
0
K
17
#19
Catapulta
#14
No sabías? Si votas negativo dos envíos de este usuario te meten strikes por el morro.
0
K
14
#24
Actarus
Escribir, dice.
0
K
10
#23
Nusku
Tan fatal, que poco después se apuntó a Falange
0
K
8
#21
Emotivo
Quien no se lo gana con aplicación académica se lo gana con aplicación rapíñera.
0
K
7
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
Conocí a uno. No me entristecí cuando murió.
" Llegué a la uni, me puse a trabajar desde el primer día. La vida universitaria fue lo mejor, pero cuando tuve mi primer sueldo, sobre 600 euros, ya me independicé."
Esta tipa es de mi quinta mas o menos, con 600 pavos... en el Madrid de los 2000's... te independizas... Supongo que ya ahi habia "sobres"
"... pusimos el piso de mi madre a nuestro nombre (de los dos hermanos), para que no se lo quitasen"
reconociendo así un alzamiento de bienes de libro.
Se ve que el estímulo de no repetir curso no era suficiente. A ver si no era despiste...
www.elsaltodiario.com/laplaza/un-paseo-instituto-isabel-diaz-ayuso
Qué es esta mierda de propaganda???
Ahora la cateta la ponen como niña prodigio, lo que faltaba! Si no tiene ni idea de nada!
Bulo, sensacionalista, ...
O incluso abrir una sección nueva de "MANIPULACIÓN" para recopilar todos estos artículos de bailarina de los dientes medios, para cuando alguien nos quiera vender lo de la "prensa libre".