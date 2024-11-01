IRON MAIDEN: Burning Ambition– Tráiler Oficial  

“Si eres fan de Iron Maiden, formas parte de una familia”. Este electrizante documental recorre, a lo largo de cinco décadas, el ascenso de la banda desde los pubs del este de Londres hasta los estadios más grandes del mundo. La película ofrece una mirada excepcional e íntima de la visión transgresora de Iron Maiden y de su inquebrantable conexión con su fiel ejército de fans en todo el mundo. IRON MAIDEN: BURNING AMBITION invita a los fans a experimentar uno de los viajes más icónicos de la historia de la música.