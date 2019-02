Irene Montero: “Os cuento lo que los medios no os van a contar sobre el Pacto de Toledo"  

"Os cuento lo que los medios no os van a contar sobre el Pacto de Toledo. Supongo que habéis escuchado noticias diciendo que Unidos Podemos ha dinamitado el Pacto de Toledo. Ya os han contado las noticias, ahora yo quiero contaros la verdad y por qué si no hay pensiones dignas, no nos hacemos la foto. El Pacto de Toledo es una reunión de los partidos políticos del Congreso donde se acuerdan recomendaciones al Gobierno que el Gobierno no tiene ninguna obligación de cumplir.El que quiera garantizar las pensiones dignas tiene que presentar leyes”.