Irene Carvajal (VOX) dice que las torrijas “están en peligro por Mercosur”

Comienza el tiempo de Semana Santa, el momento del año en el que no hacen falta excusas para llevarse a la boca una buena torrija. Un postre típico de estas fechas que según la teniente de alcalde de Valladolid, Irene Carvajal (VOX), se encuentran "en peligro por Mercosur". "Semana Santa es época de tradiciones también culinarias, heredadas de nuestras abuelas", comienza su post en X la también responsable de Educación y Cultura que recuerda como con leche, huevos, pan y azúcar de primera calidad, de nuestro campo disfrutábamos de las torrijas.