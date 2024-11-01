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Irene Carvajal (VOX) dice que las torrijas “están en peligro por Mercosur”

Irene Carvajal (VOX) dice que las torrijas “están en peligro por Mercosur”

Comienza el tiempo de Semana Santa, el momento del año en el que no hacen falta excusas para llevarse a la boca una buena torrija. Un postre típico de estas fechas que según la teniente de alcalde de Valladolid, Irene Carvajal (VOX), se encuentran "en peligro por Mercosur". "Semana Santa es época de tradiciones también culinarias, heredadas de nuestras abuelas", comienza su post en X la también responsable de Educación y Cultura que recuerda como con leche, huevos, pan y azúcar de primera calidad, de nuestro campo disfrutábamos de las torrijas.

| etiquetas: vox , valladolid , torrijas , mercosur , peligro , desaparición
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8 comentarios
5 2 1 K 58 actualidad
Andreham #2 Andreham
Si ellos gobernaran junto al PP, defendería que Mercosur va a bajar el coste de las torrijas.
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autonomator #5 autonomator
Que estén tranquilos que tito Hermann y yayo MAR salvan las torrijas.
1 K 33
#4 encurtido
Para lo del azúcar llega como un siglo tarde, dejó de producirse en España por las abismales diferencias de productividad respecto de países tropicales. Pero de los demás, no creo que lleguemos a importar huevos ni leche de Latinoamérica, el único ingrediente que se importa a medias y depende de aranceles y subvenciones su producción en España es el cereal.
1 K 26
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
cómo tendrá la torrija Irene?
3 K 18
#6 Pivorexico *
Raro que VOX no recomiende tarta de manzana y Hummus , en lugar de torrijas .
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sotillo #3 sotillo
En estado de pan duro
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#7 yukatan
en las filas de PP y Vox ya han demostrado que sobran torrijas
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#8 colemur
Os gusta hacer famosa a gente estúpida.
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menéame