De Irán a la vigilancia masiva: la doble guerra de Palantir

«Irán es el escenario en el que todo lo que Palantir ha construido durante veinte años se hace visible». Más allá de las lecciones sobre el Anticristo y el bombo publicitario de las cruzadas algorítmicas, la empresa de Peter Thiel y Alex Karp se ha vuelto indispensable para el funcionamiento de los Estados. Pero desde Ucrania hasta Irán, también configura las líneas del frente. En una entrevista en profundidad, Olivier Tesquet, coautor de Apocalypse Nerds (Divergences, 2025), analiza la geopolítica de una «empresa totémica del siglo XXI».