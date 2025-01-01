Irán, tierra rica, país pobre (1946)

En este mapa, Newsmap proporciona información sobre Irán tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, el Reino Unido y la Unión Soviética invadieron Irán para evitar que el país mantuviera su acercamiento a Alemania y así evitar que el petróleo del país cayera en las fuerzas del Eje. Al finalizar la guerra, el Reino Unido se retiró, pero la Unión Soviética mantuvo su ocupación en el noroeste del país, donde apoyó la declaración de independencia de la República Popular de Azerbaiyán y la República de Kurdistán.