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Irán registra un fuerte aumento en sus exportaciones de petróleo en plena guerra [ENG]

Irán registra un fuerte aumento en sus exportaciones de petróleo en plena guerra [ENG]

El informe señala que la República Islámica de Irán ha logrado aumentar sus exportaciones de crudo a pesar de la escalada de tensión en la región y del aumento de los riesgos para la seguridad marítima. Según el diario, las exportaciones de petróleo iraní han alcanzado aproximadamente los 2,1 millones de barriles diarios, un nivel superior al que había antes de que estallara la guerra. Al parecer, gran parte de estas exportaciones se destinan a China.

| etiquetas: iran , guerra , petróleo , exportaciones
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1 comentarios
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antesdarle #1 antesdarle
:shit: :shit: Alguno debe pensar que Trump no es más subnormal porque no entrena
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menéame