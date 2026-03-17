Irán negocia con la FIFA para jugar en México y poder participar en el Mundial

La embajada de Irán en México ha confirmado en las últimas horas que las autoridades del país están negociando con la FIFA para trasladar a este país los partidos que su selección de fútbol tiene que jugar en Estados Unidos durante el Mundial. Irán debe jugar en Los Ángeles y en Seattle contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, y su federación anunció hace unos días que debido a la ofensiva militar de Estados Unidos no se daban las condiciones para poder viajar allí.