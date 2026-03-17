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Irán negocia con la FIFA para jugar en México y poder participar en el Mundial

Irán negocia con la FIFA para jugar en México y poder participar en el Mundial

La embajada de Irán en México ha confirmado en las últimas horas que las autoridades del país están negociando con la FIFA para trasladar a este país los partidos que su selección de fútbol tiene que jugar en Estados Unidos durante el Mundial. Irán debe jugar en Los Ángeles y en Seattle contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, y su federación anunció hace unos días que debido a la ofensiva militar de Estados Unidos no se daban las condiciones para poder viajar allí.

| etiquetas: irán , méxico , fifa , mundial
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4 comentarios
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Mejor no arriesgar, Trump puede decidir que podría ser muy divertido derribar el avión en el que viajen como hicieron con la fragata desarmada.
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#2 txepel
Supongo que el aparentar y hasta tener un punto de chulería es parte de la batalla por el relato.
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asola33 #1 asola33 *
Si fuera Israel, se traslada todo el mundial pero por Irán, no veo posibilidades.
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Alegremensajero #3 Alegremensajero
Es curioso como ha evolucionado lo del asunto del mundial de fútbol. En primer lugar Trump quería que lo jugasen e Irán se negó a jugarlo. Luego Trump los expulsa del mundial (no sé quién cojones se cree que es para expulsar a nadie de la competición) y ellos ahora negocian para jugarlo pero en México xD xD
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menéame