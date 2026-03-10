Irán desveló su sistema antiaéreo Bavar-373 rival del ruso S-400, con capacidad de interceptación de hasta 400 km mediante el misil Sayyad-4B [eng]

Teherán afirma que su sistema Bavar-373, de fabricación nacional, rivaliza con el S-400 ruso, con un alcance de detección de más de 250 kilómetros. Sin embargo, este sistema no ha sido probado en combate contra sistemas avanzados de guerra electrónica ni plataformas furtivas, lo que genera serias dudas sobre su eficacia real. Sin embargo, en los mapas de posiciones atacados por Estados Unidos e Israel en Irán, vemos como apenas hay en la zona norte del país en la que supuestamente están los silos más protegidos de los misiles balísticos iraníes
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En la zona norte de Iraq sería un buen lugar para probarlos si los logran acercar a la frontera, ahí lo dejo
¿Qué tan fuerte es la red de defensa aérea de Irán?
vietbao.vn/es/nhan-dien-vu-khi-mang-luoi-phong-khong-cua-iran-manh-co-
As the conflict extends toward a third week, an arsenal of attack drones and ballistic missiles has helped make Tehran unlike any adversary the US has faced.
www.bloomberg.com/news/features/2026-03-10/iran-s-attack-drones-and-mi
Nos podrían haber ahorrado el cierre del estrecho, y haber derribado todo los aviones el primer día.
#0 Te pasas ya con la propaganda. Tápate un poco, que ya canta demasiado. Intento no votar negativo, pero es que lo estás poniendo muy complicado.
en.wikipedia.org/wiki/Bavar-373
Sayyad or "Hunter" is a series of solid fuel surface-to-air missiles (SAM) manufactured by Iran. Sayyad-4 is surface-to-air missile (SAM) developed for use with the Bavar-373 air defense system.
Sayyad-4B was… » ver todo el comentario
También dijeron que habían conseguido impactar un portaaviones americano. Al día siguiente los medios de desinformación masiva en occidente dijeron que había habido un incendio en la lavandería del portaaviones y se alejó 1000 km de las costas de Irán.
defencesecurityasia.com/en/satellite-images-us-carrier-strike-groups-p
www.airandspaceforces.com/airborne-battle-management-indispensable-awa.
Este hecho, por sí solo, cambia por completo el curso de la guerra aérea, porque el E-3 no es un caza, ni un bombardero, ni una plataforma de misiles. Es el… » ver todo el comentario
1) radio de detección del radar en tierra es un círculo de 250 km
2) alcance de interceptación del misil es una línea de 400 km
Imagina que entra el avión hostil en ese radio de 250km y es "enganchado" por el control de seguimiento con lo que disparan el misil interceptor. En avión hostil detecta el misil entrante y se da la vuelta a digamos match 1.6 pero el misil viene hacia él a match 6 así que no logra escapar porque es interceptado a los 340 km (menos de los 400km de su alcance) tras 3 minutos de vuelo.