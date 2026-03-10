Irán desveló su sistema antiaéreo Bavar-373 rival del ruso S-400, con capacidad de interceptación de hasta 400 km mediante el misil Sayyad-4B [eng]

Teherán afirma que su sistema Bavar-373, de fabricación nacional, rivaliza con el S-400 ruso, con un alcance de detección de más de 250 kilómetros. Sin embargo, este sistema no ha sido probado en combate contra sistemas avanzados de guerra electrónica ni plataformas furtivas, lo que genera serias dudas sobre su eficacia real. Sin embargo, en los mapas de posiciones atacados por Estados Unidos e Israel en Irán, vemos como apenas hay en la zona norte del país en la que supuestamente están los silos más protegidos de los misiles balísticos iraníes