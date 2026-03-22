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Irán desafió a Donald Trump: el régimen dijo que atacará plantas energéticas y de desalinización en la región

Irán desafió a Donald Trump: el régimen dijo que atacará plantas energéticas y de desalinización en la región

Tras la advertencia del presidente estadounidense sobre la apertura del estrecho de Ormuz, Teherán aseguró que si su infraestructura es bombardeada actuará en consecuencia contra centrales de EEUU e Israel.

| etiquetas: irán , trump , ormuz , plantas energéticas
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8 comentarios
18 4 3 K 169 actualidad
Andreham #3 Andreham
La puta madre con el titular de los medios libres del mundo basado en reglas.

Irán DESAFÍA, el RÉGIMEN dice que ATACARÁ.

Sin embargo, el "presidente estadounidense" "advirtió", y en la entradilla nadie sabe sobre qué advirtió... pero resulta que los que han atacado primero plantas energéticas y que ha amenazado en numerosas ocasiones (perdón, advertido en numerosas ocasiones) ha sido "el presidente estadounidense" y su gente.

Qué jodida vergüenza vivir en 1984.
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Dene #4 Dene
#3 los buenos y los malos....
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aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#3 USA lleva décadas causando muerte y destrucción alrededor del planeta, y nunca, nunca, nunca, sucede nada en territorio norteamericano como respuesta. Un buen bombazo en casa, es lo que necesita USA, para que entiendan que las cosas traen consecuencias.

Ya veríais cómo se lo empezaban a pensar dos veces antes de invadir otro pais.
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Ratef #8 Ratef
#3 Hace unos años no nos hubiéramos enterado de nada. Mira Mogadiscio con Clinton, Ruanda, Afganistán; incluso hasta en Irak. Vivíamos en la inopia.
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karakol #6 karakol
No tires piedras a tu vecino si tu techo es de cristal.

Israel tiene un montón de sitios vulnerables en su territorio, plantas nucleares, energéticas, puertos, aeropuertos, pero, sobre todo, desalinizadoras.

Nada menos que el 85% del agua que beben en Israel proviene de cinco plantas desalinizadoras; un ataque coordinado a esas instalaciones y a las de reciclaje de agua que utilizan para la agricultura, unos blancos grandes y sencillos, por otra parte, para misiles modernos o drones modernos…   » ver todo el comentario
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#1 Pitchford
El resultado de esta escalada criminal que pretende iniciar EEUU dependerá de la capacidad de Irán para ataques similares de represalia a Israel y los aliados de EEUU, en un marco de escasez o ausencia de energía eléctrica. El agua también puede faltar en pocos días, siendo aún más esencial para la población.
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
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#5 cocococo
A este paso me van a bombardear la batería del Opel Corsa viejo.
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menéame