Irán desafió a Donald Trump: el régimen dijo que atacará plantas energéticas y de desalinización en la región

Tras la advertencia del presidente estadounidense sobre la apertura del estrecho de Ormuz, Teherán aseguró que si su infraestructura es bombardeada actuará en consecuencia contra centrales de EEUU e Israel.
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Irán DESAFÍA, el RÉGIMEN dice que ATACARÁ.
Sin embargo, el "presidente estadounidense" "advirtió", y en la entradilla nadie sabe sobre qué advirtió... pero resulta que los que han atacado primero plantas energéticas y que ha amenazado en numerosas ocasiones (perdón, advertido en numerosas ocasiones) ha sido "el presidente estadounidense" y su gente.
Qué jodida vergüenza vivir en 1984.
Ya veríais cómo se lo empezaban a pensar dos veces antes de invadir otro pais.
Israel tiene un montón de sitios vulnerables en su territorio, plantas nucleares, energéticas, puertos, aeropuertos, pero, sobre todo, desalinizadoras.
Nada menos que el 85% del agua que beben en Israel proviene de cinco plantas desalinizadoras; un ataque coordinado a esas instalaciones y a las de reciclaje de agua que utilizan para la agricultura, unos blancos grandes y sencillos, por otra parte, para misiles modernos o drones modernos… » ver todo el comentario
Trump amenaza con “arrasar” las centrales eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas [ENG]
www.meneame.net/story/trump-amenaza-arrasar-centrales-electricas-iran-