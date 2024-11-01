Irán ataca instalaciones petroleras vinculadas a EE. UU

Irán no pretende ampliar el alcance del enfrentamiento al sector energético ni perjudicar las economías de países amigos. Sin embargo, sostuvo que las agresiones contra instalaciones vitales del país obligaron a una respuesta “contundente y proporcional”. Cualquier repetición de ataques contra la infraestructura iraní será respondida con mayor severidad, incluso con la “destrucción total” de instalaciones energéticas de adversarios y sus aliados.