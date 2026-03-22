Irán anuncia que pasa de posición defensiva a ofensiva contra el agresor Epsteiniano

La embajada de Irán en España ha anunciado hace escasos minútos un cambio en la táctica de guerra. Señalan que Irán cambia de una postura defensiva a una postura ofensiva en su enfrentamiento contra el Eje Agresor Epsteiniano. Lo cual según ellos significa nuevas táctivas en todos los ámbitos y más sorpresas en los objetivos y uso de armas.

En el post se comparte la declaración oficial del portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbya, que es el comando unificado de operaciones de las Fuerzas Armadas iraníes (equivalente a un mando conjunto o central de las fuerzas armadas de Irán, bajo control directo del Líder Supremo).

"Si la infraestructura de combustible y energía de Irán es atacada por el enemigo, toda la infraestructura energética, los sistemas de tecnología de la información, y las instalaciones de desalinización pertenecientes a los Estados Unidos y al régimen en la región serán objetivo."

Este mensaje es una amenaza de represalia explícita y simétrica emitida por el alto mando militar iraní. Surge como respuesta directa a las recientes tensiones escaladas con Estados Unidos (especialmente tras un ultimátum de 48 horas del presidente Trump para que Irán reabra completamente el Estrecho de Ormuz sin amenazas, bajo pena de ataques a plantas de energía iraníes).

El tono parece de disuasión mutua: "Si atacan nuestros puntos vitales (energía), nosotros atacaremos los suyos, que son igual o más críticos en la región". Es una forma de advertir que cualquier escalada contra la infraestructura energética iraní (refinerías, puertos petroleros, gas, etc.) provocaría una respuesta que afectaría gravemente el suministro de energía, agua e internet en los países aliados de EE.UU. en el Golfo. Algunos de los cuales ya parecen estar replanteándose su estrategia de alianzas con Estados Unidos. Y recordemos que son estos países los que están invirtiendo masivamente en empresas de inteligencia artificial que utiliza Estados Unidos en esta guerra.

A través de las redes sociales hemos visto a muchos israelíes comentar "una noche triste" en Israel, lo cual confirma los bombardeos y la escalada. Ya que algunas fuentes no oficiales han confirmado el uso de misiles más modernos de los que se han estado usando hasta ahora y que han impactado en zonas del sur de Israel, donde hay enclaves estratégicos y nucleares.

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