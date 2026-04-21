Los medios iraníes afirman que Estados Unidos utilizó puertas traseras y/o redes de bots para inhabilitar equipos de red durante la guerra actual, y los medios estatales chinos se están haciendo eco de estas acusaciones para reafirmar la postura de Beijing de que China es pacifista en el ciberespacio y que Estados Unidos es el verdadero cibervillano. La primera de las hipótesis es que una puerta trasera oculta en el firmware o el gestor de arranque permite ataques remotos en un momento predeterminado o puede activarse mediante una señal satelital. Estados Unidos utiliza esta puerta trasera para interrumpir las redes en el momento más inoportuno para Irán.