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Irán afirma que Estados Unidos utilizó puertas traseras para inutilizar los equipos de red durante la guerra. Y a China le encanta [EN]

Irán afirma que Estados Unidos utilizó puertas traseras para inutilizar los equipos de red durante la guerra. Y a China le encanta [EN]

Los medios iraníes afirman que Estados Unidos utilizó puertas traseras y/o redes de bots para inhabilitar equipos de red durante la guerra actual, y los medios estatales chinos se están haciendo eco de estas acusaciones para reafirmar la postura de Beijing de que China es pacifista en el ciberespacio y que Estados Unidos es el verdadero cibervillano. La primera de las hipótesis es que una puerta trasera oculta en el firmware o el gestor de arranque permite ataques remotos en un momento predeterminado o puede activarse mediante una señal satelital. Estados Unidos utiliza esta puerta trasera para interrumpir las redes en el momento más inoportuno para Irán.

| etiquetas: irán , estados unidos , china , redes , equipos , puertas traseras , guerra
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3 comentarios
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HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Antes de que los SIONazis pongan el grito en el cielo diciendo que Irán miente, deberíamos recordar que la Coalición presume de haberse infiltrado en los sistemas de Sadam Hussein por el mismo medio. xD
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karlos_ #2 karlos_
Esto no lo destapo ya Snowden ? O era solo que nos podian espiar
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menéame